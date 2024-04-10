Son Dönemde Hissettiğin Duygulara Göre Dinlemen Gereken O Şarkıyı Söylüyoruz!
Son Dönemde Hissettiğin Duygulara Göre Dinlemen Gereken O Şarkıyı Söylüyoruz!
Son dönemde nasıl hissettiğine göre tam şu an dinlemen gereken şarkıyı söylüyoruz!
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1. Güne başlarken hangisi sensin?
2. Küçük şeylerle mutlu olduğunu söyleyebilir misin?
3. Arkadaşların seninle vakit geçirdiklerinde kendilerini daha iyi hissettiğini sık sık dile getiriyor mu?
4. Bu aralar en sık kurduğun cümle hangisi?
5. Peki ya uykunu sorsak?
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6. Canın sıkkınken ne yaparsın?
Bu Kez Anladım
Ben Her Bahar Mutsuzum (Live)
Birsen Tezer - Delikanlı
7. En ne zaman ağladın?
Son olarak, iyi hissetmen için ne yapman gerekir?
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