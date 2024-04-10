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Son Dönemde Hissettiğin Duygulara Göre Dinlemen Gereken O Şarkıyı Söylüyoruz!

etiket Son Dönemde Hissettiğin Duygulara Göre Dinlemen Gereken O Şarkıyı Söylüyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
10.04.2024 - 13:32

Son dönemde nasıl hissettiğine göre tam şu an dinlemen gereken şarkıyı söylüyoruz!

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1. Güne başlarken hangisi sensin?

2. Küçük şeylerle mutlu olduğunu söyleyebilir misin?

3. Arkadaşların seninle vakit geçirdiklerinde kendilerini daha iyi hissettiğini sık sık dile getiriyor mu?

4. Bu aralar en sık kurduğun cümle hangisi?

5. Peki ya uykunu sorsak?

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6. Canın sıkkınken ne yaparsın?

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7. En ne zaman ağladın?

Son olarak, iyi hissetmen için ne yapman gerekir?

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