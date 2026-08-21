Son Dakika Planı Yapanlara Özel: Bu Hafta Sonu Son Bileti Kapabileceğin En İyi Şehir Etkinlikleri
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'Hafta sonu geldi çattı ama biz hâlâ ne yapacağımıza karar veremedik' diyenler toplanın! Planı son dakikaya bırakanları, 'Biletler tükenmiştir' korkusuyla evde oturmaktan kurtarmaya geldik. Şehrin en dinamik sahnelerinde, açık havanın tadını çıkarabileceğin ve son biletleri kapıp hemen katılabileceğin harika bir liste hazırladık.
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Sertab Erener
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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