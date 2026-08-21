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Son Dakika Planı Yapanlara Özel: Bu Hafta Sonu Son Bileti Kapabileceğin En İyi Şehir Etkinlikleri

etiket Son Dakika Planı Yapanlara Özel: Bu Hafta Sonu Son Bileti Kapabileceğin En İyi Şehir Etkinlikleri

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
21.08.2026 - 14:31
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'Hafta sonu geldi çattı ama biz hâlâ ne yapacağımıza karar veremedik' diyenler toplanın! Planı son dakikaya bırakanları, 'Biletler tükenmiştir' korkusuyla evde oturmaktan kurtarmaya geldik. Şehrin en dinamik sahnelerinde, açık havanın tadını çıkarabileceğin ve son biletleri kapıp hemen katılabileceğin harika bir liste hazırladık.

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Sertab Erener

Sertab Erener

Eylülün ilk haftasında, 4 ve 5 Eylül akşamları saat 21:00'de iki gün üst üste Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nu sallamaya hazırlanan Sertab Erener, resmen yaş almayan enerjisi ve her konseri ayrı bir görsel şölene dönüştüren sahne şovuyla geliyor. 'Everyway That I Can' ile Eurovison günlerine dönüp nostaljinin dibine vurmak için son biletleri kapma yarışı çoktan başladı.

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin.

Erol Evgin

Erol Evgin

Pazartesi sendromunu daha başlamadan yok etmenin formülünü arayan nostalji tutkunları, 7 Eylül Pazartesi akşamı saat 21:00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak olan Erol Evgin'e sığınabilir. Anne babalarımızın gençliğinin sanatçısı, bizim ise baş tacımız olan usta Evgin, o jilet gibi takımıyla sahneye çıkıp 'Söyle Canım' gibi zamansız klasikleriyle içinizi eritmeye geliyor.

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin.

İstanbul Arası 'Dilek Türkan'

İstanbul Arası 'Dilek Türkan'

Klasik Türk müziğinin modern ve büyüleyici sesini boğazın esintisi eşliğinde dinlemek isterseniz, 11 Eylül Cuma akşamı saat 19:30'da Kabataş İskelesi'nden kalkacak olan özel etkinlikte 'İstanbul Arası Dilek Türkan' konseri sizi bekliyor.

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin.

Amadeus

Amadeus

Ben o konser kalabalıklarını çekemem, bana daha kültürel planlar lazım diyorsanız, yıllardır kapalı gişe oynayan tiyatro şaheseri Amadeus 14 Eylül Pazartesi akşamı saat 20:30'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Genel Müdürlüğü salonunda perdesini açıyor. Mozart ve Salieri’nin bitmek bilmeyen o devasa rekabetini bu muhteşem salonda, dev bir oyuncu kadrosuyla canlı izlemek ruhunuza inanılmaz iyi gelecek.

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin.

Derya Bedavacı

Derya Bedavacı

Hafta sonuna fantezi ve arabesk müziğin en güçlü kadın vokallerinden biriyle efkar dolu bir başlangıç yapmak isterseniz, 11 Eylül Cuma akşamı saat 21:00'de Ataköy Marina Açık Hava, 25 Eylül 21.00'de ise Ankara Oran Açık Hava Sahnesi'nde dinleyicileriyle buluşuyor.

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin.

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Gülşen

Gülşen

Türk pop müziğinin en cesur tarzına ve ikonik hitlerine sahip ismi Gülşen, 19 Eylül Cumartesi akşamı saat 21:00'de Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro sahnesinde hayranlarıyla buluşuyor.

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin.

Koray Avcı

Koray Avcı

Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla sahnelerle buluşan Koray Avcı, güçlü sesi ve samimi performansıyla müzikseverlere unutulmaz geceler yaşatmaya hazırlanıyor. Sevilen sanatçı, Konya ve Denizli başta olmak üzere farklı şehirlerdeki özel sahnelerde hayranlarıyla buluşacak. Farklı tarihler için geçerli konser biletleri satışta!

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin.

Metro Boomin

Metro Boomin

Rap ve hip-hop dünyasının şu anki en büyük ağababalarından biri olan Metro Boomin, 22 Eylül Salı akşamı KüçükÇiftlik Park’ta bas hoparlörlerini patlatmak için geri sayımda! Dünyayı sallayan hitlerin arkasındaki bu efsane ismi canlı izlemek ve dev bir kalabalıkla birlikte ritme kapılmak için tarzınızı konuşturup yerinizi kapmanız şart.

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin.

Buray

Buray

Eylül ayının o tatlı serinliği iyice çöktüğünde, yazı enerjik melodilerle uğurlamak isteyenler için 29 Eylül Salı akşamı saat 21:00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda Buray sahne alıyor. Harbiye’nin kapanış dönemine denk gelen bu konserde, sanatçının bitmek bilmeyen sahne enerjisi içinizi kıpır kıpır edecek ve size sonbaharın geldiğini tamamen unutturacak.

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin.

Hayko Cepkin

Hayko Cepkin

Rock müziğin sıra dışı ismi Hayko Cepkin 'ELECTRIC' projesiyle turneye çıkıp farklı şehirlerde sahneyi yıkmaya hazırlanıyor! Şehrin en hareketli gecesi yaşanırken orada olmak istemez misiniz?

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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