Sol Elle Yemek Yedikleri İçin Zorbalananlar İçlerini Twitter'a Döktü

Toplumun büyük bir yüzdesi solaklardan oluşuyor. Ancak İslami yorumlardan dolayı sol elle yemek yemeye sıcak bakılmaması toplumumuzda büyüyerek bir tabu halini almış durumda. 2018 yılında Diyanet'in verdiği fetvayla gündeme gelen bu tartışma bir tweetten ötürü tekrar açıldı. Solaklar özellikle küçükken yaşadıklarını anlattı.