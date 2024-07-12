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Sol Elle Yemek Yedikleri İçin Zorbalananlar İçlerini Twitter'a Döktü

Sol Elle Yemek Yedikleri İçin Zorbalananlar İçlerini Twitter'a Döktü

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
12.07.2024 - 18:27

Toplumun büyük bir yüzdesi solaklardan oluşuyor. Ancak İslami yorumlardan dolayı sol elle yemek yemeye sıcak bakılmaması toplumumuzda büyüyerek bir tabu halini almış durumda. 2018 yılında Diyanet'in verdiği fetvayla gündeme gelen bu tartışma bir tweetten ötürü tekrar açıldı. Solaklar özellikle küçükken yaşadıklarını anlattı.

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Babası MasterChef'in popüler jüri üyesi Somer Şef sol eliyle yediği için programı izlemeyen Twitter kullanıcısı büyük bir tartışma yaratmıştı.

Babası MasterChef'in popüler jüri üyesi Somer Şef sol eliyle yediği için programı izlemeyen Twitter kullanıcısı büyük bir tartışma yaratmıştı.

Tabii o baba eleştirilerden nasibini aldı. İşin dini ve kültürel yönü çokça tartışıldı.

Tabii o baba eleştirilerden nasibini aldı. İşin dini ve kültürel yönü çokça tartışıldı.

Paylaşımın altında ise solak oldukları için zorluk çekenler toplandı.

Paylaşımın altında ise solak oldukları için zorluk çekenler toplandı.
twitter.com

Bazılarının anıları şöyle 👇

Bazılarının anıları şöyle 👇
twitter.com

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twitter.com
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yuri

solakım aılem tarafından hıc zorbalanmadım dısarta yemek yeyende etrafdakı tanıdıglar sadece tecublenırler sadece yapa bıldıgımı merak edıyorlar yazı y... Devamını Gör

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yaygın şizofreni.....din

Cilveli Ahmet Hoca

ayağımı sokar yerim gerekirse kimseyi ilgilendirmez ölünce nereye gideceğim kimsenin de cennete gitmek için sevap kasacağı zikirmatiği olamam dindoşlar kendi... Devamını Gör