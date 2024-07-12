Sol Elle Yemek Yedikleri İçin Zorbalananlar İçlerini Twitter'a Döktü
Sol Elle Yemek Yedikleri İçin Zorbalananlar İçlerini Twitter'a Döktü
Toplumun büyük bir yüzdesi solaklardan oluşuyor. Ancak İslami yorumlardan dolayı sol elle yemek yemeye sıcak bakılmaması toplumumuzda büyüyerek bir tabu halini almış durumda. 2018 yılında Diyanet'in verdiği fetvayla gündeme gelen bu tartışma bir tweetten ötürü tekrar açıldı. Solaklar özellikle küçükken yaşadıklarını anlattı.
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Babası MasterChef'in popüler jüri üyesi Somer Şef sol eliyle yediği için programı izlemeyen Twitter kullanıcısı büyük bir tartışma yaratmıştı.
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Tabii o baba eleştirilerden nasibini aldı. İşin dini ve kültürel yönü çokça tartışıldı.
Paylaşımın altında ise solak oldukları için zorluk çekenler toplandı.
Bazılarının anıları şöyle 👇
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solakım aılem tarafından hıc zorbalanmadım dısarta yemek yeyende etrafdakı tanıdıglar sadece tecublenırler sadece yapa bıldıgımı merak edıyorlar yazı y... Devamını Gör
yaygın şizofreni.....din
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