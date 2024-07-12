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Bodrum'un Pahalılığı İçin Algı Operasyonu Diyen Belediye Başkanı Tepkiler Odağında

Bodrum'un Pahalılığı İçin Algı Operasyonu Diyen Belediye Başkanı Tepkiler Odağında

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
12.07.2024 - 13:23

Son günlerde yatıyoruz kalkıyoruz Bodrum ve benzeri tatil beldelerini tartışıyoruz. Öncelerde pahalılıkla gündeme gelen bu bölgeler bu sezon eskisi kadar rağbet olmamakla gündeme geliyor. Bunun nedeni ise çoğuna göre Avrupa'yı bile sollayan pahalılık. Ancak Bodrum Belediye Başkanı aynı fikirde değil.

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Halk TV'nin konuğu olan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinacı şu sözleri söyledi;

Halk TV'nin konuğu olan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinacı şu sözleri söyledi;

Bodrum’un pahalı olduğu algısı her yıl olduğu gibi sene başında lahmacun endeksi ile gündemde. Lahmacun Bodrum plajlarında her gün tüketilen bir şey değil ama ne hikmetse birtakım kimseler lahmacun ile Bodrum’u özdeşleştirip Bodrum’da pahalılık algısı vurmaya çalışıyor.

Bunun bir algı olduğunu belirtti;

Bunun bir algı olduğunu belirtti;

Bodrum’daki pahalılık algısıyla bize haksızlık yapılıyor. Geçen yıla kıyasla her şeye zam geldi tabii ki Bodrum’da, işletme sahipleri bunu fiyatlara yansıtmak zorunda. Bodrum vatandaşlara geniş yelpaze sunuyor. Bodrum’da 200 liraya da yemek yersiniz 2 bin 500 euroya da yemek yersiniz

Tepkiler de gecikmedi

Tepkiler de gecikmedi
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Fiyatlar ortada dendi.

Fiyatlar ortada dendi.
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Yunanistan kıyası da oldu.

Yunanistan kıyası da oldu.
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Hasan Tahsin

Tabiii canım,Podrum aslında çok çok ucuz da dıj güçler yüzünden pahalı gözüküyor,çocuğa anlatsan güler dalga geçer,zamanında milleti kazıkladınız şimdi de be... Devamını Gör

omer ali

demek ki şunu anlıyoruz bu durumdan CHP=AKP değişen hiç bişey olmayacak halkın sorunlarını anlayan yada anlayacak hiç bir siyasi parti bu ülkede var olmadı

beybi shark

seni sileriz başgan! anladın sen... siz bayağı bayağı milleti gerizekalı yerine koyuyorsunuz.