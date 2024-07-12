Bodrum'un Pahalılığı İçin Algı Operasyonu Diyen Belediye Başkanı Tepkiler Odağında

Bodrum’un pahalı olduğu algısı her yıl olduğu gibi sene başında lahmacun endeksi ile gündemde. Lahmacun Bodrum plajlarında her gün tüketilen bir şey değil ama ne hikmetse birtakım kimseler lahmacun ile Bodrum’u özdeşleştirip Bodrum’da pahalılık algısı vurmaya çalışıyor.