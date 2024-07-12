Bodrum'un Pahalılığı İçin Algı Operasyonu Diyen Belediye Başkanı Tepkiler Odağında
Bodrum'un Pahalılığı İçin Algı Operasyonu Diyen Belediye Başkanı Tepkiler Odağında
Son günlerde yatıyoruz kalkıyoruz Bodrum ve benzeri tatil beldelerini tartışıyoruz. Öncelerde pahalılıkla gündeme gelen bu bölgeler bu sezon eskisi kadar rağbet olmamakla gündeme geliyor. Bunun nedeni ise çoğuna göre Avrupa'yı bile sollayan pahalılık. Ancak Bodrum Belediye Başkanı aynı fikirde değil.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Halk TV'nin konuğu olan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinacı şu sözleri söyledi;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bunun bir algı olduğunu belirtti;
Tepkiler de gecikmedi
Fiyatlar ortada dendi.
Yunanistan kıyası da oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Tabiii canım,Podrum aslında çok çok ucuz da dıj güçler yüzünden pahalı gözüküyor,çocuğa anlatsan güler dalga geçer,zamanında milleti kazıkladınız şimdi de be... Devamını Gör
demek ki şunu anlıyoruz bu durumdan CHP=AKP değişen hiç bişey olmayacak halkın sorunlarını anlayan yada anlayacak hiç bir siyasi parti bu ülkede var olmadı
seni sileriz başgan! anladın sen... siz bayağı bayağı milleti gerizekalı yerine koyuyorsunuz.