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ŞOK'a HLE Çamaşır Kurutma Makinesi Geliyor! 12 Şubat 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a HLE Çamaşır Kurutma Makinesi Geliyor! 12 Şubat 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
10.02.2025 - 12:11

ŞOK 12 Şubat ile 19 Şubat 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 12 Şubat ile 19 Şubat 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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ArzumMagiclean Power Dikey Şarjlı Süpürge 6.799 TL,

ArzumMagiclean Power Dikey Şarjlı Süpürge 6.799 TL,

  • Arzum Steampro Ütü 1.299 TL, 

  • Arzum Nuvo Saç Kurutma Makinesi 899 TL, 

  • Sinbo Dikey Şarjlı Süpürge 3.599 TL,

  • Sinbo Banyo Baskülü 219 TL,

  • Kreuzer Akıllı Dijital Banyo Baskülü 259 TL, 

  • Yui Şarjlı Giysi Yünü Temizleme Makinesi 349 TL, 

  • Yui Buharlı Temizlik Makinesi 2.899 TL, 

  • Forever 4 in 1 Pilli Banyo Süngeri 439 TL, 

  • Color 4 in 1 Pilli Temizlik Fırçası 299 TL,

  • İp Saplı Banyo Organizeri 169 TL, 

  • Banyo Köşe Rafı 199 TL, 

  • Fonksiyonel Batarya Ucu 49,95 TL, 

  • Easy-Roll Kağıt Havlu 199 TL, 

  • Ayaklı Yedekli Tuvalet Kağıtlığı 249 TL, 

  • Umie Sensörlü Sıvı Sabunluk 349 TL, 

  • Turbo Pervaneli 5 Fonksiyonlu Duş Başlığı Seti 149 TL,

  • 4 Fonksiyonlu Platin Mafsallı Duş Başlığı 64,95 TL,

  • Klozet Fırça Seti 32,95 TL, 

  • Starplus Temileme Fırçası 32,95 TL, 

  • Starplus Temizleme Fırçası 32,95 TL, 

  • Faraşlı Süpürge 32,95 TL, 

  • Metaltex İki Katlı Banyo Köşe Rafı 269 TL,

  • Metaltex Asılabilir 2 Katlı Banyo Rafı 249 TL

Günün fırsatları için tıklayın.

Bambu Kapaklı Dikdörtgen Çamaşır Sepeti 499 TL,

Bambu Kapaklı Dikdörtgen Çamaşır Sepeti 499 TL,

  • Bambu Kapaklı Silindir Çamaşır Sepeti 449 TL, 

  • Bambu Kapaklı Organizer 299 TL, 

  • 2'li Bambu Organizer Sepet 349 TL, 

  • 3'lü Bambu Organizer Sepet 349 TL, 

  • Kirli Çamaşır Sepeti 299 TL, 

  • Köşeli Sele 149 TL,

  • Çöp Kovası 79,95 TL, 

  • Yüz Havlusu 119 TL,

  • El Havlusu 39,95 TL,

  • 2'li Emboss Banyo Paspas Seti 259 TL, 

  • Kadın / Erkek Terlik 99,95 TL, 

  • Ayarlanabilir Ayakkabı Rampası 19,95 TL, 

  • Ayakkabı Yıkama Filesi 34,95 TL, 

  • Çok Amaçlı Spa Matı 99,95 TL, 

  • Havlu Bone 49,95 TL, 

  • Tekerlekli Pazar Arabası 169 TL, 

  • Sütyen yıkama Topu 39,95 TL,

  • Desenli Cam Kokusuz Küllük 39,95 TL

Haftanın Fırsatları

Haftanın Fırsatları

Sevgililer Günü Hediyeleri

Sevgililer Günü Hediyeleri

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Haftanın Fırsatları

Haftanın Fırsatları

25 TL üstü alışverişlerde geçerli

  • Finish Bulaşık Makinesi Kapsülü 245 TL, 

  • 240 gram Torku Mini Çıtır Gofret 49 TL, 

  • 700 gram Koska Harnup Pekmez 69 TL, 

  • 4x1 litre Fuse Tea Şeftali 105 TL,

  • 4x50 adet Pure Baby Islak Havlu 49 TL

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Elektronik

Elektronik

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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