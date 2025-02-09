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Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri

etiket Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
09.02.2025 - 18:57

Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 12 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 12 kozmetik ürünü.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 09.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. The Purest Solutions - 24 Saat Etkili Günlük Yoğun Nemlendirici Krem (50 ml)

1. The Purest Solutions - 24 Saat Etkili Günlük Yoğun Nemlendirici Krem (50 ml)

The Purest Solutions’ın yoğun nemlendirici kremi, 24 saat süren etkisiyle cildi gün boyu nemli ve dolgun tutar. Hafif yapısı sayesinde hızlı emilir, ciltte ağırlık yapmaz ve ipeksi bir his bırakır. Günlük nem ihtiyacını karşılayan bu krem, sağlıklı ve canlı bir cilt için birebir!

2. SVR - Sebiaclear Mat+Pores Matlaştırıcı Bakım Kremi (40 ml)

2. SVR - Sebiaclear Mat+Pores Matlaştırıcı Bakım Kremi (40 ml)

Yağlı ve gözenekli ciltler için özel olarak geliştirilen SVR Sebiaclear, fazla sebumu dengelerken gözenek görünümünü minimize eder. Cildi nemlendirirken aynı zamanda matlaştırarak gün boyu taze bir görünüm sağlar. Makyaj bazı olarak da kullanılabilen bu krem, cilt bakım rutininizin vazgeçilmezi olacak!

3. BİOROCK - Crystal Deodorant Stick (120 gr)

3. BİOROCK - Crystal Deodorant Stick (120 gr)

Doğal içerikleriyle öne çıkan BİOROCK Crystal Deodorant Stick, ter kokusuna karşı etkili koruma sağlarken cildin nefes almasına yardımcı olur. Alüminyum ve parfüm içermeyen formülüyle hassas ciltler için güvenli bir alternatif sunar. Doğallıktan ödün vermeyenler için uzun ömürlü ve etkili bir çözüm!

4. L’Oréal Paris - Revitalift Lazer X3 Gece + Gündüz Bakım Kremi Seti

4. L’Oréal Paris - Revitalift Lazer X3 Gece + Gündüz Bakım Kremi Seti

L’Oréal Paris Revitalift Lazer X3, yoğun yaşlanma karşıtı formülüyle cildi sıkılaştırır ve kırışıklıkları hedef alır. Gündüz kremi cildi nemlendirip korurken, gece kremi uyku sırasında cildi yenileyerek daha dolgun ve genç bir görünüm sağlar. Yaşlanma belirtilerine karşı etkili bir bakım için bu set tam size göre!

5. Missha - A'PIEU Power Block Tone Up Sun Base Pink SPF50+ (50 ml)

5. Missha - A'PIEU Power Block Tone Up Sun Base Pink SPF50+ (50 ml)

Missha A'PIEU Tone Up Sun Base, cildi hem güneşin zararlı ışınlarından korur hem de doğal bir parlaklık kazandırır. Hafif pembe tonu sayesinde cilt tonunu eşitleyerek sağlıklı ve canlı bir görünüm sağlar. SPF50+ korumasıyla güne başlamanın en güzel yolu!

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6. Clooe - Organik Bebek Yağı (100 ml)

6. Clooe - Organik Bebek Yağı (100 ml)

Clooe Organik Bebek Yağı, zeytinyağı, badem yağı ve jojoba yağı içeren doğal formülüyle bebeklerin hassas cildini besler ve korur. Yenidoğan kullanımına uygun olan bu yağ, masaj yaparken rahatlatıcı bir etki sunar. Doğal içerikleriyle bebek cildi kadar nazik bir bakım sunuyor!

7. Kremi - Dudak Bakım Parlatıcı Lip Balm (13 ml, Peach)

7. Kremi - Dudak Bakım Parlatıcı Lip Balm (13 ml, Peach)

Kremi Lip Balm, peptit, seramid ve E vitamini içeren formülüyle dudakları besleyip yoğun nem sağlar. Hafif renkli yapısı sayesinde doğal bir parlaklık verirken dudakları yumuşacık yapar. Gün boyu nemli, sağlıklı ve ışıl ışıl dudaklar için mükemmel bir seçenek!

8. Dyson - Supersonic Nural™ Saç Kurutma Makinesi (Ceramic Patina/Topaz)

8. Dyson - Supersonic Nural™ Saç Kurutma Makinesi (Ceramic Patina/Topaz)

Dyson Supersonic Nural™, saç kurutma deneyimini tamamen değiştiren gelişmiş hava akımı teknolojisiyle fark yaratıyor. Saçları hızlı ve sağlıklı bir şekilde kuruturken, ısıdan kaynaklı hasarı minimuma indirir. Şık ve ergonomik tasarımıyla, saç bakım rutininizi profesyonel seviyeye taşıyın!

9. Cream Co. - Su Bazlı Nemlendirici Yüz Kremi

9. Cream Co. - Su Bazlı Nemlendirici Yüz Kremi

Cream Co. Moisturizer, hafif yapısıyla tüm cilt tipleri için ideal bir nemlendirme sunuyor. Su bazlı formülü sayesinde ciltte yağlı his bırakmaz, aynı zamanda aydınlatıcı etkisiyle cilt tonunu eşitler. Günlük bakım rutininizi tamamlayan bu kremle cildiniz ışıl ışıl görünecek!

10. Nutraxin - Magnesium Complex (60 Tablet)

10. Nutraxin - Magnesium Complex (60 Tablet)

Nutraxin Magnesium Complex, günlük magnezyum ihtiyacınızı karşılamak için özel olarak formüle edilmiştir. Kas ve sinir sistemi sağlığını destekleyerek yorgunluğu azaltır ve enerji seviyenizi yükseltir. Zinde ve dengeli bir yaşam için beslenme rutininize ekleyin!

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11. Maybelline New York - Super Stay Teddy Tint Likit Mat Ruj (15 Skinny Dip)

11. Maybelline New York - Super Stay Teddy Tint Likit Mat Ruj (15 Skinny Dip)

Maybelline Super Stay Teddy Tint, uzun süre kalıcı formülüyle dudaklarınıza doğal ve şık bir mat görünüm kazandırıyor. Skinny Dip tonu, her cilt tonuna uyum sağlayan sıcak ve doğal bir renk sunar. Gün boyu kalıcılığıyla tazeleme derdi olmadan mükemmel bir görünüm!

12. Clinique - Almost Lipstick Ruj (Black Honey)

12. Clinique - Almost Lipstick Ruj (Black Honey)

Clinique Black Honey, hem ruj hem de dudak balmı etkisiyle doğal ama etkileyici bir görünüm sağlıyor. Dudaklara hafif bir renk verirken nemlendirici yapısıyla kuruluğu önler. Zamansız ve her cilt tonuna yakışan bu ikonik rujla dudaklarınızı şımartın!

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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