Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri
Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri
Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 12 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 12 kozmetik ürünü.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
Bu içerik 09.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. The Purest Solutions - 24 Saat Etkili Günlük Yoğun Nemlendirici Krem (50 ml)
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2. SVR - Sebiaclear Mat+Pores Matlaştırıcı Bakım Kremi (40 ml)
3. BİOROCK - Crystal Deodorant Stick (120 gr)
4. L’Oréal Paris - Revitalift Lazer X3 Gece + Gündüz Bakım Kremi Seti
5. Missha - A'PIEU Power Block Tone Up Sun Base Pink SPF50+ (50 ml)
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6. Clooe - Organik Bebek Yağı (100 ml)
7. Kremi - Dudak Bakım Parlatıcı Lip Balm (13 ml, Peach)
8. Dyson - Supersonic Nural™ Saç Kurutma Makinesi (Ceramic Patina/Topaz)
9. Cream Co. - Su Bazlı Nemlendirici Yüz Kremi
10. Nutraxin - Magnesium Complex (60 Tablet)
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11. Maybelline New York - Super Stay Teddy Tint Likit Mat Ruj (15 Skinny Dip)
12. Clinique - Almost Lipstick Ruj (Black Honey)
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