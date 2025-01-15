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ŞOK'a Halı Koltuk Yıkama Makinesi Geliyor! 18 Ocak 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Halı Koltuk Yıkama Makinesi Geliyor! 18 Ocak 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
15.01.2025 - 13:02

ŞOK 18 Ocak ile 25 Ocak 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 18 Ocak ile 25 Ocak 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Everest Whisker Renkli Tuşlu Q Klavye + Mouse Set 899 TL,

Everest Whisker Renkli Tuşlu Q Klavye + Mouse Set 899 TL,

  • Everest Catty Renkli Tuşlu Q Multimedia Klavye + Mouse Set 999 TL, 

  • Everest Bunny Q Multimedia Klavye + Mouse Set 599 TL

  • Dijital Yazı Tahtası 99,95 TL,

  • Rampage Jazzy Makro Tuşlu Oyuncu Klavye + 3600 dpi Mouse Set 899 TL, 

  • Rampage Falsetto Oyuncu Hoparlör 359 TL,

  • Rampage Stark Plus Gaming Kulaklık 699 TL,

  • Rampage Stormy Gaming Kulaklık 699 TL,

  • Rakamlı Boyama Tuval Set 99,95 TL, 

  • Fely Beslenme Kabı 69,95 TL,

  • Geyik Figürlü Çocuk Matara 99,95 TL,

  • Müzikal Set 199 TL, 

  • Polis / İtfaiye Merkezi 299 TL, 

  • Ahşap Satranç Takımı 179 TL, 

  • Metal Yarış Arabası 119 TL, 

  • Dollyland Luvlie Kayakçı Bebek 299 TL, 

  • Mini Odam ve Petim 69,95 TL, 

  • Melisa Okul Seti 199 TL, 

  • Şato Oyun Evi 399 TL, 

  • Top Atan Hayvan Oyuncak 119 TL, 

  • Dinozor Çeşitleri 149 TL, 

  • Mini Org 149 TL,

  • Pilsan Kovalı Midi Bloklar 239 TL

25 TL üstü alışverişlerde geçerli;

  • 10'lu Cafe Crown Sahlep 30 TL, 

  • 1500 ml Cif Tüm Yüzeyler Jel Çeşitleri 79 TL, 

  • 50 ml Colgate Optic White Diş Macunu 70 TL, 

  • Süper Maylo Dev Havlu 30 TL,

  • 3 kg Bingo Oxyjen Toz Deterjan 99 TL

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Elektronik

Elektronik

Vans ayakkabı çeşitleri

Vans ayakkabı çeşitleri

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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