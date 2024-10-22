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ŞOK'a Altus Kurutma Makinesi Geliyor! 23 Ekim 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Altus Kurutma Makinesi Geliyor! 23 Ekim 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
22.10.2024 - 12:18

ŞOK 23 Ekim - 30 Ekim 2024 Şok Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 3 Ekim - 30 Ekim 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Şok'a Gelen Mutfak Ürünleri Modeleri ve Fiyatları

Şok'a Gelen Mutfak Ürünleri Modeleri ve Fiyatları

  • Hosse Çift Kulplu Döküm Sahan 549 TL, 

  • Papilla Cingöz Tava 299 TL, 

  • Papilla Redio Balıkmatik Tava 399 TL, 

  • Papilla Redio Emoji Tava 219 TL, 

  • Papilla Ragnar Krep Tava 169 TL, 

  • Cem Döküm Twins Tava 599 TL, 

  • Papilla Nirvana Sos Tavası 169 TL, 

  • Papilla Nirvana Wok Tava 169 TL,

  • Papilla Nirvana Sahan 169 TL, 

  • Papilla Domino Karnıyarık Tencere 349 TL, 

  • 2'li Papilla Ragnar Tava Set 299 TL, 

  • Papilla Ragnar Sahan Set 299 TL,

  • Papilla Ragnar Sos+Tava Set 249 TL,

  • 6'lı Döner Tabalalı Baharatlık 399 TL, 

  • Emaye Kek Kalıbı 299 TL, 

  • Yeşil Cam Sunum Tabağı 149 TL, 

  • Yeşil Cam Sunum Tabağı 149 TL, 

  • Yeşil Cam Çerez Tabak 44,95 TL, 

  • Çift Fonksiyonlu Sprey Yağlık 99,95 TL, 

  • Vip Ahmet Chef Saklama Kaplı Rende 349 TL, 

  • 1200 ml Vip Ahmet Kare Saklama Kabı 59,95 TL, 

  • 700 ml Vip Ahmet Kare Saklama Kabı 46,95 TL, 

  • 350 ml Vip Ahmet Kare Saklama Kabı 36,95 TL, 

  • 1520 cc Vakumlu Kilitli Saklama Kabı 119 TL, 

  • 1040 cc Vakumlu Kilitli Saklama Kabı 89,95 TL, 

  • 640 cc Vakumlu Kilitli Saklama Kabı 79,95 TL,

  • Emaye Ocak Küçültücü 34,95 TL, 

  • Bambu Mutfak Aletleri 24,95 TL, 

  • Cam Sıvı Sabunluk Losyonluk 229 TL, 

  • Dikdörtgen Baton Pasta Kek Kalıbı 199 TL,

  • Keleppçeli PAsta Kek Kalıbı 199 TL, 

  • Yağ Sıçratmaz 89,95 TL, 

  • My Mug Kupa Rafı 199 TL, 

  • Babette Raf Altı Sepeti 199 TL, 

  • Easy-Roll Kağıt Havlu 199 TL, 

  • Ayaklı Yedekli Tuvalet Kağıtlığı 249 TL,

  • Metaltex Asılabilir 2 Katlı Banyo Rafı 249 TL,

  • İki Katlı Banyo Köşe Rafı 269 TL

Şok'a Gelen Spor Ürünleri Modelleri ve Fiyatları

Şok'a Gelen Spor Ürünleri Modelleri ve Fiyatları

  • Masaj Tabancası 249 TLPilates Egzersiz Seti 129 TL,

  • 140x50 cm Egzersiz Minderi 129 TL, 

  • 183x60 cm Egzersiz Minderi 249 TL, 

  • 183x61 cm Egzersiz Minderi 299 TL, 

  • Katlanabilir Egzersiz Minderi 249 TL, 

  • Ayarlanabilir El Yayı 99,95 TL, 

  • Pilates Çemberi 179 TL, 

  • 2'li Neopren Dambıl 249 TL, 

  • 2'li El / Ayak Bilek Ağırlığı 179 TL, 

  • Esneme ve Stretch Bandı 129 TL,

  • Egzersiz Direnç Bandı 239 TL,

  • Rulmanlı Atlama İpi 99,95 TL, 

  • 3'lü Pilates Bant 99,95 TL, 

  • Çelik Atlama İpi 99,95 TL, 

  • 20 cm Pilates Topu 59,95 TL, 

  • Flex Bar 99,95 TL, 

  • Masa Tenisi Seti 199 TL, 

  • Pilates Mini Loop Bant 79,95 TL, 

  • Masaj - Egzersiz Topu 49,95 TL, 

  • Masaj Barı 99,95 TL, 

  • Kadın Düğmeli Pijama Takımı 299 TL, 

  • Kadın Ev Botu 249 TL, 

  • Kadın Panduf 199 TL, 

  • Sıcak Su Torbası 49,95 TL, 

  • Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 299 TL, 

  • Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 249 TL, 

  • Penti Daima 50 Den Pantolon Çorabı 39,95 TL,

  • Penti Daima 50 Den Külotlu Çorap 89,95 TL,

  • 5'li Ay Yıldız Balon 24,95 TL

Şok'a Gelen İndirimli Gıda Ürünleri ve Fiyatları:

Şok'a Gelen İndirimli Gıda Ürünleri ve Fiyatları:

Şok'a Gelen İndirimli New Balance Ayakkabılar ve Fiyatları;

Şok'a Gelen İndirimli New Balance Ayakkabılar ve Fiyatları;

Şok'a Gelen İndirimli Hijyen Ürünleri ve Fiyatları;

Şok'a Gelen İndirimli Hijyen Ürünleri ve Fiyatları;

25 TL üstü alışverişlerde geçerli;

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Şokça İndirimler;

Şokça İndirimler;

Şok'a Gelen İndirimli Mobilya Modelleri ve Fiyatları

Şok'a Gelen İndirimli Mobilya Modelleri ve Fiyatları

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En çok tercih edilen kurutma makineleri burada.

Şok'a Gelen Kondisyon Aletleri ve Fiyatları;

Şok'a Gelen Kondisyon Aletleri ve Fiyatları;
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