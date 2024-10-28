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Günün Fırsatı: HP Victus Dizüstü Bilgisayar İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: HP Victus Dizüstü Bilgisayar İndirimde!

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
28.10.2024 - 13:03

Güçlü donanımı ve şık tasarımıyla HP Victus Dizüstü Bilgisayar, hem iş hem de günlük kullanım için mükemmel bir seçim. Intel i7 işlemci, 16 GB RAM ve geniş 16.1 İnç ekranıyla verimli ve hızlı bir deneyim sunuyor. Bu şık cihaz şimdi indirimde!

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Intel Core i7-14700HX (20C / 28T / 1.5 GHz / 5.5 GHz / 33 MB) işlemci ile donatılmış HP oyuncu dizüstü bilgisayar, yüksek performans gerektiren profesyonel bir oyuncu için tasarlandı.

Intel Core i7-14700HX (20C / 28T / 1.5 GHz / 5.5 GHz / 33 MB) işlemci ile donatılmış HP oyuncu dizüstü bilgisayar, yüksek performans gerektiren profesyonel bir oyuncu için tasarlandı.

Grafiklerde Üstün Deneyim NVIDIA GeForce RTX 4070 bellekle desteklenerek oyun ve grafik işleme deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyor. 16.1 inç boyutundaki ekranı ve 1920X1080 çözünürlüğü, içeriklerinizi canlı ve net bir şekilde görüntülemenizi sağlıyor. Ekran paylaşım özellikli portları, harici ekranlara kolay bağlantı imkanı tanırken, yüksek performanslı grafik kartı ile iş ve eğlenceyi bir araya getiriyor.

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Yüksek çekirdek kapasitesi sayesinde çoklu görevlerde üstün bir verimlilik sunuyor. Güçlü işlemcisi sayesinde, HP oyuncu dizüstü bilgisayar yaratıcı profesyoneller ve oyun tutkunları için ideal bir seçim.

Yüksek çekirdek kapasitesi sayesinde çoklu görevlerde üstün bir verimlilik sunuyor. Güçlü işlemcisi sayesinde, HP oyuncu dizüstü bilgisayar yaratıcı profesyoneller ve oyun tutkunları için ideal bir seçim.

HP oyuncu dizüstü bilgisayar, Gen4 SSD ile hızlı veri erişimi sunarken, Gen4 SSD slotu sayesinde depolama kapasitenizi artırma esnekliği sağlıyor. Kompakt SSD boyutu, yer tasarrufu sağlayarak daha fazla depolama alanı elde etmenizi mümkün kılıyor. Üstelik maksimum 64GB'a kadar yükseltilebilir RAM kapasitesi ile performansınızı kişiselleştirebilirsiniz. HP oyuncu dizüstü bilgisayar, ileri düzey kullanıcılar için depolama ve bellek seçeneklerinde esneklik sunuyor.

Yüksek Performanslı Tasarım ve Bağlantı Seçenekleri Koyu Gri renkli Plastik kasasıyla dikkat çeken HP oyuncu dizüstü bilgisayar, dayanıklılık ve hafifliği bir arada sunuyor..

Yüksek Performanslı Tasarım ve Bağlantı Seçenekleri Koyu Gri renkli Plastik kasasıyla dikkat çeken HP oyuncu dizüstü bilgisayar, dayanıklılık ve hafifliği bir arada sunuyor..

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