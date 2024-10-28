Günün Fırsatı: HP Victus Dizüstü Bilgisayar İndirimde!

Güçlü donanımı ve şık tasarımıyla HP Victus Dizüstü Bilgisayar, hem iş hem de günlük kullanım için mükemmel bir seçim. Intel i7 işlemci, 16 GB RAM ve geniş 16.1 İnç ekranıyla verimli ve hızlı bir deneyim sunuyor. Bu şık cihaz şimdi indirimde!

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