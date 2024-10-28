Günün Fırsatı: HP Victus Dizüstü Bilgisayar İndirimde!
Günün Fırsatı: HP Victus Dizüstü Bilgisayar İndirimde!
Güçlü donanımı ve şık tasarımıyla HP Victus Dizüstü Bilgisayar, hem iş hem de günlük kullanım için mükemmel bir seçim. Intel i7 işlemci, 16 GB RAM ve geniş 16.1 İnç ekranıyla verimli ve hızlı bir deneyim sunuyor. Bu şık cihaz şimdi indirimde!
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Intel Core i7-14700HX (20C / 28T / 1.5 GHz / 5.5 GHz / 33 MB) işlemci ile donatılmış HP oyuncu dizüstü bilgisayar, yüksek performans gerektiren profesyonel bir oyuncu için tasarlandı.
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Yüksek çekirdek kapasitesi sayesinde çoklu görevlerde üstün bir verimlilik sunuyor. Güçlü işlemcisi sayesinde, HP oyuncu dizüstü bilgisayar yaratıcı profesyoneller ve oyun tutkunları için ideal bir seçim.
Yüksek Performanslı Tasarım ve Bağlantı Seçenekleri Koyu Gri renkli Plastik kasasıyla dikkat çeken HP oyuncu dizüstü bilgisayar, dayanıklılık ve hafifliği bir arada sunuyor..
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