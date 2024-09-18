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ŞOK'a 3D Yazıcı Geliyor! 21 Eylül 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a 3D Yazıcı Geliyor! 21 Eylül 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
18.09.2024 - 12:20

ŞOK 21 - 28 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 21 - 28 Eylül 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Skytech 65" 4K whaleOS Led Tv 17.599 TL

Skytech 65" 4K whaleOS Led Tv 17.599 TL

  • Skytech 55' 4K whaleOS Led Tv 12.499 TL,

  • Skytech 50' 4K whaleOS Led Tv 10.799 TL,

  • Arzum Mistost Izgara & Tost Makinesi 1.499 TL

  • Arzum Tea Blend Çay Makinesi 1.299 TL,

  • Fakir Press Pulp Narenciye Sıkacağı 899 TL 

  • Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 349 TL, 

  • Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 399 TL, 

  • Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 299 TL, 

  • Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 249 TL, 

  • Küçük Çok AmaçlıÇanta 79,95 TL, 

  • Büyük Çok Amaçlı Çanta 89,95 TL, 

  • Çapraz Omuz Çanta 159 TL, 

  • Silikon Micro Yastık 99,95 TL, 

  • Klimalı Yastık 199 TL,

  • 2'li Ranforce Yastık Kılıfı 99,95 TL,

  • 2'li Kadın/Erkek Bambu Çorap 49,95 TL,

  • Wellsoft Ev Patiği 54,95 TL, 

  • Kadın Düğmeli Pijama Takımı 399 TL,

  • Erkek Pijama Takımı 299 TL,

  • Erkek Flanel Gömlek 259 TL,

  • Dantelli Babet Çorabı 29,95 TL,

  • Erkek Terlik 79,95 TL,

  • Kadın Ponponlu Terlik 99,95 TL,

  • 2'li Lazer Kesim Görünmez Çorap 99,95 TL

25 TL üstü alışveriş kampanyasında 

  • 350 ml Elidor Şampuan ve Saç Kremi Çeşitleri 60 TL, 

  • 450 ml Domestos Köpük Gücü Çamaşır Suyu Çam Ferahlığı /Beyaz Sabun 50 TL, 

  • 1000 gram Kellogs Cocopops Topları 79 TL, 

  • 2470 ml Persl Power Jel Deterjan Color/Gülün Büyüsü 160 TL,

  • 12'li Nestle Sütlü Çikolatalı Gofret 75 TL

Beyaz eşya model ve fiyatları

Beyaz eşya model ve fiyatları

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Koltuk, sandalye ve yer minderleri

Koltuk, sandalye ve yer minderleri

Koltuk, sandalye ve minderler burada.

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