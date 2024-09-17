Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Elektronik , Ev Yaşam
Adidas, Nike, Skechers! A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Sneaker Spor Ayakkabı Modelleri

etiket Adidas, Nike, Skechers! A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Sneaker Spor Ayakkabı Modelleri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
17.09.2024 - 17:09

Sonbaharın enerjisini ayaklarınıza yansıtacak spor ayakkabı koleksiyonumuzla tanışın! Adidas, Nike ve Skechers’ın en popüler modelleri, hem günlük kullanım hem de özel anlar için ideal seçenekler sunuyor. Şık tasarımları, konforlu tabanları ve modern detaylarıyla bu spor ayakkabılar, stilinizi tamamlamakla kalmaz, her adımda size rahatlık sağlar. Hangi tarza sahip olursanız olun, bu koleksiyon mutlaka ilginizi çekecek!

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 17.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur; bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. adidas Samoa Unisex Günlük Spor Ayakkabı 019351

1. adidas Samoa Unisex Günlük Spor Ayakkabı 019351

Klasik tarzı modern çizgilerle buluşturan adidas Samoa Unisex Günlük Spor Ayakkabı, günlük kullanımda rahatlığı ön planda tutuyor. Kauçuk tabanı sayesinde zemin tutuşu mükemmel, yastıklamalı iç yapısıyla gün boyu konfor sağlıyor. Hem şık hem de sportif görünüm isteyenler için unisex bir tercih.

Hepsiburada

2. adidas VL Court Base Erkek Spor Ayakkabı ID3709

2. adidas VL Court Base Erkek Spor Ayakkabı ID3709

Minimalist tasarımı ve zamansız stiliyle öne çıkan adidas VL Court Base Erkek Spor Ayakkabı, her ortamda rahatlıkla tercih edilebiliyor. Dayanıklı dış yüzeyi ve hafif yapısı, ayaklarınıza tam uyum sağlayarak rahatlık sunuyor. Sokak modasına uygun bir spor ayakkabı arıyorsanız, bu model tam size göre.

Hepsiburada

3. adidas Ozweego Erkek Günlük Spor Ayakkabı EE6999

3. adidas Ozweego Erkek Günlük Spor Ayakkabı EE6999

Fütüristik detaylarıyla dikkat çeken adidas Ozweego Erkek Günlük Spor Ayakkabı, retro tarzı modern teknolojiyle buluşturuyor. Adiprene yastıklaması sayesinde yürüyüşlerde üstün rahatlık sağlıyor. Hem performans hem de stil arayanlar için mükemmel bir tercih.

Hepsiburada

4. adidas Superstar W Kadın Günlük Spor Ayakkabı IF7615

4. adidas Superstar W Kadın Günlük Spor Ayakkabı IF7615

İkonik Superstar tasarımı, zarif dokunuşlarla modernize edilmiş bu modelde buluşuyor. adidas Superstar W Kadın Günlük Spor Ayakkabı, kauçuk burun yapısı ve klasik 3 bant detayıyla öne çıkıyor. Kadınlar için hem rahatlık hem de stil vaadi sunuyor.

Hepsiburada

5. Nike Air Monarch IV Erkek Spor Ayakkabı

5. Nike Air Monarch IV Erkek Spor Ayakkabı

Spor tutkunlarının vazgeçilmezi Nike Air Monarch IV Erkek Spor Ayakkabı, dayanıklı dış yüzeyi ve mükemmel yastıklama sistemiyle öne çıkıyor. Ayaklarınıza tam destek sağlayarak gün boyu rahat etmenizi sağlıyor. İster spor salonunda ister sokak stilinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Nike Revolution 7 001 Renk 001

6. Nike Revolution 7 001 Renk 001

Hafif yapısı ve nefes alabilir kumaş tasarımıyla Nike Revolution 7 001, koşu ve yürüyüş aktiviteleri için ideal bir seçenek. Dayanıklı dış tabanı, sağlam zemin tutuşu sağlarken, esnek yapısı her adımda konfor sunuyor. Hem spor hem de günlük kullanıma uygun şık bir tercih.

Hepsiburada

7. Nike DM0113-100 Court Vision Alta Günlük Spor Ayakkabı

7. Nike DM0113-100 Court Vision Alta Günlük Spor Ayakkabı

Modern ve zarif tasarımıyla dikkat çeken Nike DM0113-100 Court Vision Alta, kadınların günlük şıklığını tamamlayan bir spor ayakkabı. Platform taban yapısıyla ekstra boy kazandırırken, iç yastıklaması gün boyu konfor sunuyor. Spor ve tarzı birleştirmek isteyenler için ideal.

Hepsiburada

8. Nike Dunk Low Kadın Siyah Beyaz Günlük Ayakkabı

8. Nike Dunk Low Kadın Siyah Beyaz Günlük Ayakkabı

Siyah ve beyazın zamansız uyumunu modern tasarımla birleştiren Nike Dunk Low Kadın Siyah Beyaz Günlük Ayakkabı, hem sportif hem de şık bir görünüm sunuyor. Rahat taban yapısı, günlük kullanımda maksimum konfor sağlıyor. Hem stil hem de rahatlık arayan kadınlar için mükemmel bir tercih.

Hepsiburada

9. Skechers D'LITES-BIGGEST FAN Kadın Siyah Sneakers - 11930 BKW

9. Skechers D'LITES-BIGGEST FAN Kadın Siyah Sneakers - 11930 BKW

Yenilikçi tasarımı ve kalın taban yapısıyla Skechers D'LITES-BIGGEST FAN Kadın Siyah Sneakers, retro tarzı sevenler için vazgeçilmez. Yumuşak iç yapısı ve destekli tabanı, uzun süreli rahatlık sunarken, şıklığınızdan da ödün vermezsiniz. Günlük kullanımda dikkat çeken bir sneaker arıyorsanız, bu model tam size göre.

Hepsiburada

10. Skechers D'lux Walker 2.0 - Durven Erkek Gri Spor Ayakkabı 232715 Ccrd

10. Skechers D'lux Walker 2.0 - Durven Erkek Gri Spor Ayakkabı 232715 Ccrd

Rahatlık ve destek arayanlar için mükemmel bir seçenek olan Skechers D'lux Walker 2.0 - Durven Erkek Gri Spor Ayakkabı, yürüyüşlerde maksimum konfor sağlar. Yüksek yastıklama ve esnek tabanı, ayaklarınıza tam uyum sağlar. Günlük yürüyüşlerde ve aktivitelerde tercih edebileceğiniz şık bir model.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Skechers Dynamight 2.0 Kadın Ayakkabı 149541-BBK

11. Skechers Dynamight 2.0 Kadın Ayakkabı 149541-BBK

Hafif yapısı ve şık tasarımıyla Skechers Dynamight 2.0 Kadın Ayakkabı, gün boyu rahatlık sunuyor. Esnek ve yumuşak tabanı sayesinde her adımda destek sağlayarak ayaklarınızı konfor içinde tutar. Hem spor yaparken hem de günlük aktivitelerde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Hepsiburada

12. Skechers ARCH FIT Erkek Siyah Spor Ayakkabı - 232040 BBK

12. Skechers ARCH FIT Erkek Siyah Spor Ayakkabı - 232040 BBK

Ayak sağlığını destekleyen Skechers ARCH FIT Erkek Siyah Spor Ayakkabı, özel kemer desteği ile uzun yürüyüşlerde bile rahatlık sunuyor. Hafif yapısı ve nefes alabilir malzemesi sayesinde ayaklarınız daima rahat ve ferah kalır. Günlük aktivitelerde ve spor yaparken tercih edebileceğiniz şık bir ayakkabı.

Hepsiburada
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın