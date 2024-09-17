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A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Arzum OK002 Okka Türk Kahve Makinesi Alınır mı?

etiket A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Arzum OK002 Okka Türk Kahve Makinesi Alınır mı?

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
17.09.2024 - 17:44

Türk kahvesini zahmetsiz bir şekilde, tam kıvamında ve bol köpüklü sevenler için Arzum OK002 Okka Türk Kahve Makinesi, mutfakların vazgeçilmezi olmaya aday. Tek tuşla otomatik pişirme, taşma önleyici sistem ve kendi kendini temizleme özellikleriyle, geleneksel kahve keyfini modern teknolojiyle buluşturan bu cihaz, kullanıcılarına her seferinde lezzetli ve köpüklü Türk kahvesi sunuyor.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 17.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Otomatik Pişirme - Tek ve Çift Fincan Seçeneği

Otomatik Pişirme - Tek ve Çift Fincan Seçeneği

Makine, cezve kullanmadan kahve yapmayı pratik hale getirir. İdeal sıcaklıkta pişirme ve taşma önleme özelliği ile lezzetli Türk kahvesi hazırlamanıza yardımcı olur.

 Arzum OK002, aynı anda bir veya iki fincan kahve yapabilme özelliğine sahip, bu da özellikle misafir ağırladığınızda büyük avantaj sağlar.

Köpüklü Kahve Deneyimi - Kendi Kendini Temizleme

Köpüklü Kahve Deneyimi - Kendi Kendini Temizleme

Geleneksel yöntemlere göre çok daha hızlı ve kolay bir şekilde yoğun köpüklü kahve sunar, ki bu birçok kullanıcı tarafından olumlu değerlendirilen bir özellik.

 Temizlikle uğraşmayı sevmeyenler için oldukça ideal bir tercih çünkü kendini temizleme özelliğiyle kullanıcı dostudur.

Teknik özellikleri ise şu şekilde:

Teknik özellikleri ise şu şekilde:

  • - Güç: 710 Watt

  • - Fincan Kapasitesi: Aynı anda 1 veya 2 fincan kahve yapma

  • - Kahve Haznesi: 330 ml su kapasitesi

  • - Taşma Önleyici Sistem: Pişirme sırasında taşma koruması

  • - Kendi Kendini Temizleme: Otomatik temizleme özelliği

  • - Kahve Pişirme Süresi: Ortalama 1-2 dakika

  • - Köpük Seviyesi: Yoğun köpük garantisi

  • - Renk Seçenekleri: Siyah, bakır, gri

  • - Su İkaz Işığı: Su seviyesi azaldığında uyarı sistemi

  • - Pişirme Teknolojisi: Doğrudan fincana kahve pişirme

Kullanıcı yorumları aşağıda! 👇🏻

Kullanıcı yorumları aşağıda! 👇🏻

 'Gerçekten cezvedeki gibi köpüklü kahve yapıyor! Tek tuşla kahvemi hazır etmek çok pratik oldu, özellikle sabahları zamandan tasarruf ediyorum. Arzum OK002, kahve severler için mükemmel bir cihaz.'

'Evin vazgeçilmezi haline geldi. Taşma önleyici özelliği sayesinde ocağın başında beklememe gerek kalmıyor. Ayrıca kendi kendini temizlemesi büyük kolaylık sağlıyor.'

 'Kahveyi tam kıvamında pişiriyor ve köpüğü gerçekten harika. A101'den indirimli aldım ve fiyatına göre performansı çok iyi. Kesinlikle tavsiye ederim.'

İstediğiniz Türk Kahvesi Makinesinin Arzum OK002 Okka olduğuna karar verdiyseniz, Amazon ya da Hepsiburada güvencesiyle satın alabilirsiniz. 

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