onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 20 Şaşırtıcı Bilgi

Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 20 Şaşırtıcı Bilgi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.01.2025 - 11:45

Yepyeni şaşırtıcı bilgiler arıyorsanız doğru adrestesiniz! İşte arkadaş ortamının aranan ismi olmanızı sağlayacak sohbetlerinizde karşınızdaki insanların ilgisini çekebilecek bilgiler! İçerikleri okumak için fotoğrafın ya da başlığın üzerine tıklamanız yeterli. İşte hem yeni bilgiler öğreneceğiniz hem de bu bilgileri kullanabileceğiniz ilginç konular...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Yollardaki Tırtıkların Ne İşe Yaradığını Öğrendiğinizde Artık Her Yerde Olmasını İsteyeceksiniz!

1. Yollardaki Tırtıkların Ne İşe Yaradığını Öğrendiğinizde Artık Her Yerde Olmasını İsteyeceksiniz!

Yollarda karşılaştığımız tırtıklı şeritlerin asıl amacı ne hiç merak ettiniz mi? Birçok sürücü bu detayları fark ediyor ancak tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyor. İşte öğrenmeniz gereken ve hayat kurtaran bilgiler...

2. Mikrodalgaların Kapağındaki Siyah Renkli Izgaraların İşlevini Öğrenince "Vay Be" Diyebilirsiniz

2. Mikrodalgaların Kapağındaki Siyah Renkli Izgaraların İşlevini Öğrenince "Vay Be" Diyebilirsiniz

Mikrodalga fırınların kapağındaki o siyah renkli ızgaralar dikkat etmişsinizdir. Peki, bu ızgaraların yalnızca tasarım için orada olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz! Aslında bu küçük delikli yapı, mikrodalga fırınınızın en kritik parçalarından biri. Hem yemeğinizi güvenle pişirmenizi sağlıyor hem de dışarıya radyasyon sızmasını engelliyor. Gelin, bu ilginç detayın ardındaki mantığı birlikte öğrenelim!

3. Arabalarda Bulunan Adaptif Hız Sabitleyici Tam Olarak Nasıl Çalışıyor?

3. Arabalarda Bulunan Adaptif Hız Sabitleyici Tam Olarak Nasıl Çalışıyor?

Otomobillerde teknoloji geliştikçe araba sürmek daha kolay ve keyifli bir hal alıyor. Adaptif hız sabitleyici gibi teknolojiler sayesinde daha az enerjiyle daha güvenli bir sürüş mümkün olabiliyor. Peki ama bu adaptif hız sabitleme teknolojisi nasıl çalışıyor? Öndeki aracın hızını nasıl algılayıp ona göre kendini ayarlıyor? Gelin, bunun cevabını birlikte öğrenelim!

4. Romalıların Ziyafete Devam Etmek İçin Yedikleri Yemeği Kustuğu "Kusma Odaları" Gerçek miydi?

4. Romalıların Ziyafete Devam Etmek İçin Yedikleri Yemeği Kustuğu "Kusma Odaları" Gerçek miydi?

Romalıların aşırı yemek yedikten sonra devam etmek için kullandığı “kusma odaları” efsanesi, tarih boyunca farklı şekillerde anlatılmıştır. Ancak bu odaların gerçekten var olup olmadığı ve Romalıların yemek alışkanlıklarına dair hikayeler, dönemin yemek kültürü üzerinde daha fazla bilgi sunuyor. Peki Romalıların, ziyafetlerine kaldığı yerden devam etmesi için kusmaya gittiği 'kusma odaları' gerçek miydi?

5. Timsahların Kasıtlı Olarak Taş Yutmasının Arkasındaki İlginç Sebebi Öğrenmelisiniz!

5. Timsahların Kasıtlı Olarak Taş Yutmasının Arkasındaki İlginç Sebebi Öğrenmelisiniz!

Hayvanlar dünyasında, farklı biyolojik özelliklere sahip birçok canlıyla karşılaşmak mümkün. Sürüngenlerden memelilere kadar birçok hayvan, doğada hayatta kalabilmek için çeşitli içgüdüsel özelliklere sahiptir. Peki, timsahların kasıtlı olarak taş yuttuğunu biliyor muydunuz? Timsahların taş yutmasının arkasında ilginç bir neden yatıyor. Bu davranışın amaçladığı üç şeyden sindirimden tokluk hissine kadar tüm detayları birlikte keşfedelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Osmanlı Dönemi Padişahlarının Suikasta Karşı Kullandığı Seladon Porselenlerinin Arkasındaki İlginç Hikaye

6. Osmanlı Dönemi Padişahlarının Suikasta Karşı Kullandığı Seladon Porselenlerinin Arkasındaki İlginç Hikaye

Osmanlı padişahları, sarayda suikast girişimlerine karşı çeşitli önlemler almışlardır. Bu tedbirlerden biri de yemeklerde kullanılan seladon porselenleri olduğu düşünülmüştür. Halk arasında “zehir testi” olarak bilinen bu inanışa göre, seladon porselenleri zehirli maddeleri algılayarak renk değiştiriyordu. İnanışa göre, padişahlar bu porselenlerle yemeklerini sunarak, olası zehirli saldırılara karşı önlem almışlardır. Ancak, gerçekten böyle bir durum var mı? Osmanlı padişahları seladon porselenleri suikaste karşı bir önlem olarak mı kullandı, yoksa sadece kültürlerine uydukları için mi tercih ettiler?

7. Acı Bir Şey Yediğimizde Neden Burnumuz Şelale Gibi Akar?

7. Acı Bir Şey Yediğimizde Neden Burnumuz Şelale Gibi Akar?

Baharatlı yemekler, birçok insanın favorisi olsa da etkileri oldukça ilginç. Ağzınız yanar, salya bezleriniz hızlanır ve terlersiniz. Bir de kaçınılmaz olarak burnunuz akar. Peki, neden oluyor? Bu durumun arkasındaki bilimsel sebebe gelin bakalım!

8. Özellikle Kış Aylarında Neden Otomobillerde "Lastik Basıncı Uyarısı" Göstergesini Sıkça Görürüz?

8. Özellikle Kış Aylarında Neden Otomobillerde "Lastik Basıncı Uyarısı" Göstergesini Sıkça Görürüz?

Arabanızda, ortasında ünlem işareti olan bir lastik sembolüyle karşılaştığınızda ne düşünüyorsunuz? Bu küçük uyarı ışığı kış aylarında daha sık karşınıza çıkıyor mu? Eğer öyleyse, yalnız değilsiniz. Kış mevsiminde bu durum birçok araç sahibinin karşılaştığı bir gerçek! Ama neden?

9. Eurovision'a Neden Avrupa Ülkesi Olmayan Ülkeler de Katılabiliyor?

9. Eurovision'a Neden Avrupa Ülkesi Olmayan Ülkeler de Katılabiliyor?

Eurovision Şarkı Yarışması, sadece Avrupa ülkelerinin sahne aldığı bir etkinlik gibi görünse de Avustralya gibi coğrafi olarak Avrupa’ya ait olmayan ülkelerin de yarışmada boy göstermesiyle dikkat çekiyor. Peki, bu durum nasıl açıklanabilir? Avrupa dışındaki ülkeler bu yarışmaya nasıl dahil olabiliyor? Cevabı düşündüğünüzden daha ilginç.

10. Kediler Neden Göbeklerini Sevdiğimiz Anda Düşmanlarıymışız Gibi Saldırır?

10. Kediler Neden Göbeklerini Sevdiğimiz Anda Düşmanlarıymışız Gibi Saldırır?

Siz de kedinizin göbeğini sevmek isterken bir anda düşman gibi algılanıyor musunuz? Eğer cevabınız evetse, yalnız değilsiniz. Kediler, göbeklerine dokunulmasından genellikle hoşlanmaz. Bunun sebebi, tahmin ettiğinizden çok daha ilginç! Bazı kediler bunu tolere edebilirken çoğu savunmaya geçer. Bilim insanları, bu davranışın arkasındaki sebebi araştırarak önemli sonuçlar elde etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Uçak Pencerelerinde Yer Alan Bu Küçük Delik Tam Olarak Ne İşe Yarıyor?

11. Uçak Pencerelerinde Yer Alan Bu Küçük Delik Tam Olarak Ne İşe Yarıyor?

Uçak yolculuğu sırasında pencerelerdeki küçük bir deliği fark etmiş olabilirsiniz. İlk bakışta önemsiz görünen bu detayın neden orada olduğunu hiç düşündünüz mü? Aslında, bu delik önemli bir görevi yerine getiriyor. Ama ne işe yaradığını öğrenmek için gelin daha yakından bakalım.

12. Hayvanlar Dişlerini Fırçalamadan Nasıl Bembeyaz Dişlere Sahip Olabiliyor?

12. Hayvanlar Dişlerini Fırçalamadan Nasıl Bembeyaz Dişlere Sahip Olabiliyor?

Sabah uyandığınızda hemen dişlerinizi fırçalar mısınız? Veya gece yatmadan önce diş fırçalamadan uyuyamayanlardan mısınız? Peki, hayvanlar bunu hiç yapmadan nasıl sağlıklı dişlere sahip olabiliyor? Bu durum sizin de aklınıza takılıyorsa, yalnız değilsiniz.

13. iPhone'larda Neden Android Telefonlarda Olduğu Gibi Geri Tuşu Bulunmuyor?

13. iPhone'larda Neden Android Telefonlarda Olduğu Gibi Geri Tuşu Bulunmuyor?

Hepimiz iPhone kullanırken bazen bir geri tuşu aradığımız olmuştur. Ancak Apple, bu özelliği hiçbir zaman cihazlarına eklememeyi tercih etti. Bu durum, kullanıcı deneyimine farklı bir açıdan bakışla ilgili. Şirketin bu tasarım kararı oldukça bilinçli bir tercih. Peki, bu kararın ardında ne gibi nedenler var?

14. Uçak Kemerleri Neden Arabalardaki Gibi Omuzdan Değil de Belden Bağlanıyor?

14. Uçak Kemerleri Neden Arabalardaki Gibi Omuzdan Değil de Belden Bağlanıyor?

Uçakta, kemerlerinizi bağlamadan oturmanız mümkün değildir. Ancak bu kemerler neden araçlardaki gibi omuzdan geçen bir tasarıma sahip değildir? İlk bakışta bu durum biraz tuhaf gelebilir, değil mi? Aslında, uçak kemerlerinin bu şekilde tasarlanmasının oldukça mantıklı bir sebebi var.

15. Kediler Su Kapları Temiz Olsa Bile Neden Israrla Musluktan Su İçer?

15. Kediler Su Kapları Temiz Olsa Bile Neden Israrla Musluktan Su İçer?

Kediniz musluğu açtığınızda hemen su içmeye geliyor mu? Ya da lavabonun başında size sabırsızlıkla bakıyor olabilir mi? Bu davranışın ardında düşündüğünüzden daha mantıklı sebepler var. Kediler, atalarından kalan içgüdüleriyle hareket ediyor. Ayrıca oldukça seçici ve hassas olduklarını da unutmamak gerekiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

16. Meğer Çok Mantıklı Sebebi Varmış: Birçok Tuvalette Sifonun Neden İki Ayrı Tuşu Bulunur?

16. Meğer Çok Mantıklı Sebebi Varmış: Birçok Tuvalette Sifonun Neden İki Ayrı Tuşu Bulunur?

Tuvaletlerde karşılaştığımız çift sifon sistemi, düşündüğümüzden çok daha önemli bir sebebe dayanıyor. Her gün farkında olmadan kullandığımız bu tasarımın arkasında zekice bir fikir var. Peki, büyük ve küçük tuşların işlevi ne olabilir? Her gün görüp de üstüne düşünmediğimiz bu konuyu gelin beraber irdeleyelim!

17. Ağrı Kesiciler Nasıl Oluyor da Ağrıyan Yerin Nerede Olduğunu Şıp Diye Bulabiliyor?

17. Ağrı Kesiciler Nasıl Oluyor da Ağrıyan Yerin Nerede Olduğunu Şıp Diye Bulabiliyor?

Bir ağrı kesici aldığınızda, o küçük hapın ağrının tam yerini nasıl bulduğunu merak ettiniz mi? Vücudumuzda her şey bir düzen içinde işliyor ve bu süreçte hücrelerin yüzeyindeki proteinler büyük rol oynuyor. Ağrı kesiciler, yalnızca doğru proteine bağlanarak etkisini gösteriyor. Bu bağlanma, şekil uyumu ve elektriksel çekim ile gerçekleşiyor. Şimdi gelin detaylıca inceleyelim...

18. İngilizce Bir Şey Okurken Bir Süre Sonra Neden Başımız Ağrımaya Başlar?

18. İngilizce Bir Şey Okurken Bir Süre Sonra Neden Başımız Ağrımaya Başlar?

Yabancı dil öğrenme sürecinde yaşama ihtimalinizin oldukça yüksek olduğu bir problemle karşınızdayız. Daha önce hiç İngilizce veya başka bir yabancı dilde yazılmış herhangi bir şey okurken başınız ağrıdı mı? 

Eğer bu durumu yaşadıysanız, bu konuda yalnız değilsiniz. Zira yabancı dilde bir şey okuyan veya dinleyen insanlar bir süre sonra baş ağrısı problemi ile karşılaşabiliyor. Peki ama bunun sebebi ne? Neden İngilizce bir şeyler okurken veya dinlerken bir süre sonra başımız ağrımaya başlıyor? Gelin, bu soruya cevap bulmaya çalışalım!

19. Satrancın Bir Spor Olarak Görülmesinin Altında Yatan Haklı Nedenler

19. Satrancın Bir Spor Olarak Görülmesinin Altında Yatan Haklı Nedenler

Spor denince aklımıza ilk olarak futbol, basketbol ve voleybol gibi yaygın sporlar geliyor. Bu sporlar genellikle sporcuların fiziksel aktiviteleriyle ön plana çıkıyor. Ancak satranç gibi iki kişinin oturarak oynadığı bir oyunun ''spor'' olarak görülmesi, bazı kişilerin kafasında soru işaretleri oluşturuyor. 

Kimi zaman ''Böyle spor mu olur kardeşim, tüm gün oturuyorlar!'' şeklinde yorumlarla eleştirilen bu durumun aslında oldukça haklı gerekçeleri var. Şimdi gelin, satrancın neden bir spor olarak sayıldığını birlikte öğrenelim!

20. Amerika'da SUV ve Pikap Tarzı Büyük Araçlar Neden Bu Kadar Çok Tercih Ediliyor?

20. Amerika'da SUV ve Pikap Tarzı Büyük Araçlar Neden Bu Kadar Çok Tercih Ediliyor?

Otomobil tercihleri söz konusu olduğunda, yaşadığımız coğrafya da son derece etkili oluyor. Amerika'da pikap ve SUV tarzı büyük araçlar çok tercih edilirken, bizim ülkemizde sedan ve hatchback araçların revaçta olması bunun en büyük örneklerinden biri. Peki ama neden? Niye Amerika'da bu tarz büyük araçlar çok satılıyor?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın