Ağrı Kesiciler Nasıl Oluyor da Ağrıyan Yerin Nerede Olduğunu Şıp Diye Bulabiliyor?

Bir ağrı kesici aldığınızda, o küçük hapın ağrının tam yerini nasıl bulduğunu merak ettiniz mi? Vücudumuzda her şey bir düzen içinde işliyor ve bu süreçte hücrelerin yüzeyindeki proteinler büyük rol oynuyor. Ağrı kesiciler, yalnızca doğru proteine bağlanarak etkisini gösteriyor. Bu bağlanma, şekil uyumu ve elektriksel çekim ile gerçekleşiyor. Şimdi gelin detaylıca inceleyelim...

Kaynak