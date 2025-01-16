Satrancın Bir Spor Olarak Görülmesinin Altında Yatan Haklı Nedenler

Spor denince aklımıza ilk olarak futbol, basketbol ve voleybol gibi yaygın sporlar geliyor. Bu sporlar genellikle sporcuların fiziksel aktiviteleriyle ön plana çıkıyor. Ancak satranç gibi iki kişinin oturarak oynadığı bir oyunun ''spor'' olarak görülmesi, bazı kişilerin kafasında soru işaretleri oluşturuyor.

Kimi zaman ''Böyle spor mu olur kardeşim, tüm gün oturuyorlar!'' şeklinde yorumlarla eleştirilen bu durumun aslında oldukça haklı gerekçeleri var. Şimdi gelin, satrancın neden bir spor olarak sayıldığını birlikte öğrenelim!

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