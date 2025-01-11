Uçak Kemerleri Neden Arabalardaki Gibi Omuzdan Değil de Belden Bağlanıyor?
Uçak Kemerleri Neden Arabalardaki Gibi Omuzdan Değil de Belden Bağlanıyor?
Uçakta, kemerlerinizi bağlamadan oturmanız mümkün değildir. Ancak bu kemerler neden araçlardaki gibi omuzdan geçen bir tasarıma sahip değildir? İlk bakışta bu durum biraz tuhaf gelebilir, değil mi? Aslında, uçak kemerlerinin bu şekilde tasarlanmasının oldukça mantıklı bir sebebi var. Gelin beraber bakalım!
Arabalar için tasarlanan kemerler, çarpışma anında araç içindeki kişilerin ileri, geri veya yana savrulmasını önlemek üzere tasarlanmıştır. Omuzdan geçen kemerler, üst vücudu sabitleyerek bu tarz hareketlerde ciddi yaralanma risklerini azaltır.
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Ancak uçaklarda işler biraz farklıdır. Gökyüzünde karşılaşılan en büyük tehlike, ani yukarı ve aşağı hareketlere yol açan türbülanslardır.
Uçakta en büyük risk, türbülans sırasında yaşanan ani irtifa değişiklikleridir. Bu hareketler, vücudunuzu uçakta yerinde tutan bir dış kuvvet olmadığı takdirde Newton'un birinci yasasına göre sizi koltuktan kaldırarak başınızı tavana çarptırabilir.
İşte bu noktada bel kemerleri devreye girer ve sizi uçakla birlikte hareket ettirerek başınızı çarpmanızı engeller.
Bazı yeni nesil business class koltuklarında omuzdan geçen kemerleri görmüş olabilirsiniz. Bunun sebebi, genişleyen koltuk tasarımlarının, özellikle sert inişlerde yolcuların başını ön koltuğa çarpmasını önlemek istemesidir.
İlk olarak uçaklara omuz kemerleri eklemek, maliyeti ciddi oranda artırıyor. Ayrıca omuz kemerlerinin uçak koltuklarına eklenmesi, koltukların daha ağır ve daha dayanıklı bir yapıya sahip olmasını gerektiriyor. Bu da uçakların toplam ağırlığını artırarak yakıt tüketimini yükseltiyor.
Araçlar ve uçaklar farklı fiziksel kurallarla hareket ettiği için güvenlik önlemleri de buna göre değişiyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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