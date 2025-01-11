Uçak Kemerleri Neden Arabalardaki Gibi Omuzdan Değil de Belden Bağlanıyor?

Uçakta, kemerlerinizi bağlamadan oturmanız mümkün değildir. Ancak bu kemerler neden araçlardaki gibi omuzdan geçen bir tasarıma sahip değildir? İlk bakışta bu durum biraz tuhaf gelebilir, değil mi? Aslında, uçak kemerlerinin bu şekilde tasarlanmasının oldukça mantıklı bir sebebi var. Gelin beraber bakalım!

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