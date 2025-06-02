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Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi

Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.06.2025 - 18:04

Sohbetlerin aranan yüzü olmak ister misiniz? Cevabınız 'Evet' ise bu içeriğimiz tam size göre! Kulağa küpe olacak, ortamlarda sizi yıldız gibi parlatacak bu bilgiler gözleri üzerinize çekecek. Sizin için derlediğimiz 15 çarpıcı bilgi hem ufkunuzu genişletecek hem de sizi bulunduğunuz ortamın en merak edilen kişisi haline getirecek. İşte arkadaş ortamında satabileceğiniz bilgiler!

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1. Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

1. Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Zamanda yolculuk yapmanızı sağlayacak 15 ilginç tarihi eseri sizin için derledik. Tarihi milattan önceki çağlara dayanan muazzam eserler Hindistan'dan Pompei'ye dünya tarihini keşfetmenizi de sağlayacak. Özellikle de el işçilikleri ile zamanın ötesinde bıraktıkları izlerden, hâlâ ayakta kalan yapılardan gözünüzü alamayacaksınız. Bakalım, haftanın Reddit'ten derlenen tarihi eserleri arasından favoriniz hangisi olacak?

2. Dünyada Sadece Tek Bir Ülkenin İhtiyacı Olan Bütün Gıdayı Ürettiği Ortaya Çıktı!

2. Dünyada Sadece Tek Bir Ülkenin İhtiyacı Olan Bütün Gıdayı Ürettiği Ortaya Çıktı!

Türkiye'nin tarım konusunda oldukça şanslı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine ülkemizin dört bir yanında çeşit çeşit ürünler yetişiyor. Farklı iklimlere sahip olan ülkemiz hem bir tahıl ambarı hem de bir meyve cenneti! Peki Türkiye, kendi vatandaşlarına yetecek bütün gıdayı üretebiliyor mu?

Araştırmalar, ihtiyacı olan bütün gıdayı üretebilen tek bir ülke olduğunu ortaya koydu. Maalesef bu ülke, Türkiye değil.

3. Adım Adım Anlatıyoruz: Herkesin Deli Gibi Video Ürettiği Google Veo 3 Nasıl Kullanılır?

3. Adım Adım Anlatıyoruz: Herkesin Deli Gibi Video Ürettiği Google Veo 3 Nasıl Kullanılır?

Yapay zekanın daha fazla ilerlemeyeceğini ve mesleklerimizi elimizden almayacağını düşünüyorsanız, size kötü bir haberimiz var. Çok kısa bir süre içerisinde yapay zeka alanında resmen çağ atlandı. Son olarak Google, video üretme modelininin yeni versiyonunu tanıttı. Google Veo 3 ile ultra gerçekçi videolar üretebilir, ayrıca videolara uygun sesler de ekleyebilirsiniz. Bu heyecan verici gelişme, Türkiye'de de kullanıma sunuldu.

Peki Google Veo 3 ile nasıl video oluşturulur? Veo 3 nasıl kullanılır?

Adım adım anlatıyoruz!

4. Nedimeler Neden Aynı Renk Elbise Giyer? Meğer Şeytanla İlgisi Varmış!

4. Nedimeler Neden Aynı Renk Elbise Giyer? Meğer Şeytanla İlgisi Varmış!

Düğün sürecinde düşünülecek çok fazla detay var! Üstelik bu detaylara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Son yıllarda karşımıza çıkan 'nedime' detayı artık pek çok kişi tarafından biliniyor. Nedime, özetle düğün sürecinde gelinin yanında olan ve ona her türlü desteği sunan kişidir. Nedimeler, gelinin yakın kız arkadaşları, akrabaları olabilir veya organizasyon şirketleri tarafından nedimeler ayarlanabilir.

Özellikle yurt dışında, nedimelerin hep aynı renklerde elbiseler giydiğini görürsünüz. Henüz ülkemizde pek de yaygın olmayan bu ritüelin sebebi nedir peki?

5. Köpekler Neden Hareket Halindeki Arabalara Havlayıp Onları Kovalar?

5. Köpekler Neden Hareket Halindeki Arabalara Havlayıp Onları Kovalar?

Köpekler zaman zaman durduk yere koşmaya başlar ya da hiç beklenmedik anlarda havlayabilir. Özellikle de hareket halindeki araçların peşine düşmeleri sık karşılaşılan ama endişe verici bir durum. Her köpekte görülmese de bazı ırklar buna daha yatkın. Bu davranış genelde oyun gibi dursa da ciddi riskler barındırır. Neyse ki nedenini öğrenerek çözüm bulmak mümkün.

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6. Hanya'yı Konya'yı Görmek Deyiminin Öğrenince Çok Şaşıracağınız Hikayesi

6. Hanya'yı Konya'yı Görmek Deyiminin Öğrenince Çok Şaşıracağınız Hikayesi

Hanya'yı Konya'yı görmek deyimini mutlaka bir yerde duymuşsunuzdur. Genelde bir işin aslını öğrenenlere ya da sonunda akıllananlara söylenir. Peki ama Hanya neresi, Konya neresi? Neden bu iki şehir bir arada anılıyor? İşin aslı, göründüğünden çok daha farklı. Gelin bakalım!

7. Rüyalarımızda Neden Hızlı Koşamayız veya Yumruk Atamayız?

7. Rüyalarımızda Neden Hızlı Koşamayız veya Yumruk Atamayız?

Rüyadayken birine vurmak isteyip kolunuzu hareket ettiremediğiniz o garip hissi yaşadınız mı? Yumruğunuz sanki yavaşlıyor ve gücünü kaybediyor gibi gelir. Sadece siz değil, birçok kişi bu durumu sıkça yaşar. Üstelik bu sadece yumruk atmakla sınırlı da değil. Rüyalarda hızlı koşmak, düzgün konuşmak ya da saat okumak da benzer şekilde zorlayıcı. Sahi neden? Bakalım!

8. Uyandıktan Hemen Sonra Neden Yumruğumuzu Sıkamıyoruz?

8. Uyandıktan Hemen Sonra Neden Yumruğumuzu Sıkamıyoruz?

Sabah uyanır uyanmaz avucunuzu kapatıp yumruk yapmaya çalıştığınızda hafif bir tutukluk hissediyor musunuz? Oluyorsa şaşırmayın çünkü bu durum aslında oldukça yaygın. Bazı insanlar için birkaç saniye bazıları için biraz daha uzun süren kasılma zorluğu, bilimsel olarak açıklanabiliyor. Her ne kadar herkes bu durumu yaşamasa da altında yatan fizyolojik nedenler epey ilginç. Dilerseniz nedenlerini birlikte inceleyelim.

9. Asyalılar Neden Hemen Hemen Her Şeyde Chopstick Kullanıyor?

9. Asyalılar Neden Hemen Hemen Her Şeyde Chopstick Kullanıyor?

Asya kültürlerinde çubukların sadece yemek yerken değil, günlük hayatta da sıkça kullanıldığını fark etmiş olabilirsiniz. Özellikle küçük şeylerle uğraşırken çubuğa sarılan insanları görünce bu işin nedenini merak ediyor insan. İlk bakışta pratik bir alışkanlık gibi dursa da işin ucu aslında çok daha derinlere gidiyor. Binlerce yıl öncesine uzanan bu gelenek, zamanla yaşamın her alanına yayılmış. Gelin şimdi bu iki çubuğun neden bu kadar önemli olduğuna birlikte bakalım.

10. Android mi iPhone mu? Indeed CEO’su 15 Yıldır İş Görüşmelerinde Sorduğu Sorunun Arkasındaki Nedeni Açıkladı

10. Android mi iPhone mu? Indeed CEO’su 15 Yıldır İş Görüşmelerinde Sorduğu Sorunun Arkasındaki Nedeni Açıkladı

Pek çok kişi hayali dünyanın önde gelen, 7’den 77’ye herkesin konuştuğu, duyulduğu zaman “Vaayy orada mı çalışıyorsun?!” tepkilerini alabileceği şirketlerde çalışmak. Verdiği maaşlarla tanınan haklarla her çalışanın hayali olan bu şirketlere nasıl giriliyor, iş görüşmesinde hangi sorular soruluyor? Bunun için size bir ipucu verebiliriz! Dünyanın bir numaralı iş arama sitesi olan Indeed CEO’su Chris Hyams, iş görüşmelerinde sorduğu soruyu açıkladı: 'Android mi iPhone mu?' 

İşte Hyams'ın sorduğu soru bu. Peki ama neden? Indeed CEO’su 15 yıldır iş görüşmelerinde sorduğu sorunun arkasındaki nedeni açıkladı.

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11. Karbonat, Sirke, Limon: Pestisitlerden Kurtulmanın En İyi Yolunu Uzmanlar Açıkladı!

11. Karbonat, Sirke, Limon: Pestisitlerden Kurtulmanın En İyi Yolunu Uzmanlar Açıkladı!

Pestisit, halk sağlığını ciddi boyutlarda tehdit etmeye başladı. Hormanal dengesizliklere, sinir sistemi bozukluklarına ve çeşitli hastalıklara sebebiyet verdiği bilinen pestisit, bugüne kadar birçok üründe tespit edildi. Zirai ilaçların aşırı dozda ve yanlış yöntemlerle kullanılması, insanların sağlığını tehlikeye atıyor. Meyve ve sebzelerde bulunan pestisitlerden kurtulmanın ise birkaç farklı yolu bulunuyor.

Peki pestisitler en iyi nasıl temizlenir?

Uzmanlar açıkladı!

12. Bebekler Neden Popoları Havada Uyur?

12. Bebekler Neden Popoları Havada Uyur?

Bebeklerin zaman zaman ayakları aşağıda ve popoları yukarıda bir şeklde uyuduğunu fark etmişsinizdir. Bunu pek çoğumuz anlamlandıramasak da aslında arkasında bazı fizyolojik ve gelişimsel sebepler yatıyor.

Gelin, nedenini hep birlikte öğrenelim...

13. Kediler Neden Durduk Yere Ortadan Kaybolup Yalnız Kalmak İster?

13. Kediler Neden Durduk Yere Ortadan Kaybolup Yalnız Kalmak İster?

Evde sevgiyle büyüyen bir kedi bile bazen hiçbir sebep yokmuş gibi ortadan kaybolabilir. Koltuğun altına saklanır, kimse dokunmasın ister, adeta kendi dünyasına çekilir. Peki ama mutlu ve güvende hissederken neden bu kadar yalnız kalma ihtiyacı duyar?

14. Difenbahya Bitkisi Nedir, Zehirli mi? Difenbahya Bitkisi Hakkında Dikkat Edilmesi Gerekenler

14. Difenbahya Bitkisi Nedir, Zehirli mi? Difenbahya Bitkisi Hakkında Dikkat Edilmesi Gerekenler

@merildacan isimli bir video içerik üreticisi, geçtiğimiz saatlerde Difenbahya bitkisinden zehirlendiğini dile getirdi. 'Bu bitkiyi evinizde beslemeyin' diyen içerik üreticisi kafalarda bazı soru işaretleri oluşturdu.

Peki Difenbahya bitkisi nedir, zehirli mi? Difenbahya bitkisi hakkında dikkat etmeniz gerekenler...

15. YouTube'da Takip Ettikleri Birbirinden İlginç İçerik Türlerini Söyleyen Kullanıcılar

15. YouTube'da Takip Ettikleri Birbirinden İlginç İçerik Türlerini Söyleyen Kullanıcılar

Sizler de takdir edersiniz ki YouTube'da birbirinden farklı içerik türleri var. Yemek tariflerinden 'slime' videolarına kadar günde yüz binlerce içerik tüketiliyor. Fakat bazı içerik türleri var ki, her ne kadar kulağa saçma gelse de adeta ekrana kilitliyor. Bir kullanıcının, 'Takip ettiğiniz en niş YouTube içerikleri neler?' diye sorması üzerine birçok kişi takip ettiği içerikleri paylaştı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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