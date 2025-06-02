Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi
Sohbetlerin aranan yüzü olmak ister misiniz? Cevabınız 'Evet' ise bu içeriğimiz tam size göre! Kulağa küpe olacak, ortamlarda sizi yıldız gibi parlatacak bu bilgiler gözleri üzerinize çekecek. Sizin için derlediğimiz 15 çarpıcı bilgi hem ufkunuzu genişletecek hem de sizi bulunduğunuz ortamın en merak edilen kişisi haline getirecek. İşte arkadaş ortamında satabileceğiniz bilgiler!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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