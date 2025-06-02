Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi

Türkiye'nin tarım konusunda oldukça şanslı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine ülkemizin dört bir yanında çeşit çeşit ürünler yetişiyor. Farklı iklimlere sahip olan ülkemiz hem bir tahıl ambarı hem de bir meyve cenneti! Peki Türkiye, kendi vatandaşlarına yetecek bütün gıdayı üretebiliyor mu?

Araştırmalar, ihtiyacı olan bütün gıdayı üretebilen tek bir ülke olduğunu ortaya koydu. Maalesef bu ülke, Türkiye değil.