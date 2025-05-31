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Uyandıktan Hemen Sonra Neden Yumruğumuzu Sıkamıyoruz?

Uyandıktan Hemen Sonra Neden Yumruğumuzu Sıkamıyoruz?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.05.2025 - 13:34

Sabah uyanır uyanmaz avucunuzu kapatıp yumruk yapmaya çalıştığınızda hafif bir tutukluk hissediyor musunuz? Oluyorsa şaşırmayın çünkü bu durum aslında oldukça yaygın. Bazı insanlar için birkaç saniye bazıları için biraz daha uzun süren kasılma zorluğu, bilimsel olarak açıklanabiliyor. Her ne kadar herkes bu durumu yaşamasa da altında yatan fizyolojik nedenler epey ilginç. Dilerseniz nedenlerini birlikte inceleyelim.

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Uyku sırasında vücudumuzun işleyişi, uyanık halimizden ciddi şekilde farklıdır.

NREM ve REM olarak adlandırılan iki temel uyku evresinden geçerken, özellikle NREM evresinde kaslarımız neredeyse tamamen gevşer. Kas tonusu düşer, yani kasların kasılma yetenekleri geçici olarak zayıflar. 

Bu yüzden gece boyunca vücut genellikle sabit bir pozisyonda kalır ve yalnızca arada sırada pozisyon değiştiririz. Kaslarımızın gevşemesi dışında vücut ısımız da düşer ve özellikle sabah saatlerinde hareket kabiliyetimizi etkileyebilir.

Peki uyanınca neden yumruğumuzu sıkamıyoruz?

Peki uyanınca neden yumruğumuzu sıkamıyoruz?

Derin uykudan yeni uyandığınızda vücut hala dinlenme modunda olabilir. Özellikle kaslarınız uzun süre kullanılmadığı ve düşük sıcaklığa maruz kaldığı için daha sert ve hareketsiz hissedebilirsiniz. Ayrıca bu sırada dolaşım sistemi de düşük hızda çalışır, yani el ve parmak kaslarına yeterli kan akışı henüz sağlanmamıştır. 

Eklemler arasındaki kayganlaştırıcı sinoviyal sıvı da düşük kan basıncı nedeniyle daha yoğun hale gelir, bu da hareketleri kısıtlar. Uyandıktan sonra vücudun tekrar ısınması, kan akışının artması ve sinoviyal sıvının normale dönmesi zaman alır. İşte bu yüzden elinizi hemen yumruk yapamıyor olabilirsiniz.

Herkes uykudan sonra aynı düzeyde kas sertliği yaşamaz.

Herkes uykudan sonra aynı düzeyde kas sertliği yaşamaz.

Ancak yetersiz uyku, susuz kalmak veya genel hareketsizlik bu durumu tetikleyebilir. Kaslarınızı daha esnek hale getirmek ve sabahları daha rahat hareket edebilmek için düzenli egzersiz ve esneme hareketleri oldukça faydalı olabilir. Aynı şekilde yeterli su içmek de eklem sağlığını destekler. 

Vücudun sabahları yeniden harekete geçmesi zaman alır, bu nedenle yataktan kalktıktan sonra nazikçe esneyerek güne başlamak hem kaslarınızı hem eklemlerinizi rahatlatabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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