Uyandıktan Hemen Sonra Neden Yumruğumuzu Sıkamıyoruz?

Derin uykudan yeni uyandığınızda vücut hala dinlenme modunda olabilir. Özellikle kaslarınız uzun süre kullanılmadığı ve düşük sıcaklığa maruz kaldığı için daha sert ve hareketsiz hissedebilirsiniz. Ayrıca bu sırada dolaşım sistemi de düşük hızda çalışır, yani el ve parmak kaslarına yeterli kan akışı henüz sağlanmamıştır.

Eklemler arasındaki kayganlaştırıcı sinoviyal sıvı da düşük kan basıncı nedeniyle daha yoğun hale gelir, bu da hareketleri kısıtlar. Uyandıktan sonra vücudun tekrar ısınması, kan akışının artması ve sinoviyal sıvının normale dönmesi zaman alır. İşte bu yüzden elinizi hemen yumruk yapamıyor olabilirsiniz.