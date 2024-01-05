Skoda Fiyat Listesi Ocak 2024: Skoda Octavia, Scala, Kamiq, Karoq, Fabia, Kodiaq ve Superb Güncel Fiyatlar
Skoda Fiyat Listesi Ocak 2024: Skoda Octavia, Scala, Kamiq, Karoq, Fabia, Kodiaq ve Superb Güncel Fiyatlar
Kaynak: https://www.skoda.com.tr/
Çek otomobil devi Skoda, ocak ayı fiyatlarını duyurdu. Yeni ayın ilk listesinde fiyatlar, ortalama 50 bin TL yükseldi. Markanın en çok tercih edilen opsiyonlarından biri olan Octavia, 1 milyon 399 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Peki, Kamiq, Karoq, Scala, Fabia, Kodiaq ve Superb ne kadar oldu? İşte Skoda'nın Ocak 2024 fiyat listesi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Skoda fiyat listesi
Skoda Fabia fiyat listesi Ocak 2024
Skoda Scala fiyat listesi Ocak 2024
Skoda Octavia fiyat listesi Ocak 2024
Skoda Superb fiyat listesi Ocak 2024
İçeriğin Devamı Aşağıda
Skoda Karoq fiyat listesi Ocak 2024
Skoda Kamiq fiyat listesi Ocak 2024
Skoda Kodiaq fiyat listesi Ocak 2024
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda