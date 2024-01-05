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Skoda Fiyat Listesi Ocak 2024: Skoda Octavia, Scala, Kamiq, Karoq, Fabia, Kodiaq ve Superb Güncel Fiyatlar

Skoda Fiyat Listesi Ocak 2024: Skoda Octavia, Scala, Kamiq, Karoq, Fabia, Kodiaq ve Superb Güncel Fiyatlar

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
05.01.2024 - 15:58

Çek otomobil devi Skoda, ocak ayı fiyatlarını duyurdu. Yeni ayın ilk listesinde fiyatlar, ortalama 50 bin TL yükseldi. Markanın en çok tercih edilen opsiyonlarından biri olan Octavia, 1 milyon 399 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Peki, Kamiq, Karoq, Scala, Fabia, Kodiaq ve Superb ne kadar oldu? İşte Skoda'nın Ocak 2024 fiyat listesi.

Kaynak: https://www.skoda.com.tr/
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Skoda fiyat listesi

Skoda fiyat listesi

Aralık ayında 939 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla listelenen Fabia modelinin fiyatı, ocak ayında 989 bin 900 liraya yükseldi. Markanın diğer otomobillerinde de fiyat artışı söz konusu. Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Skoda Fabia fiyat listesi Ocak 2024

Skoda Fabia fiyat listesi Ocak 2024

  • Škoda Fabia Elite 1.0 TSI 95 PS - 989.900 TL

  • Škoda Fabia Elite 1.0 TSI 110 PS DSG - 1.054.900 TL

  • Škoda Fabia Premium 1.0 TSI 110 PS DSG - 1.199.900 TL

  • Škoda Fabia Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 1.439.900 TL

Skoda Scala fiyat listesi Ocak 2024

Skoda Scala fiyat listesi Ocak 2024

  • Škoda Scala Elite 1.0 TSI 110 PS DSG - 1.249.900 TL

  • Škoda Scala Premium 1.0 TSI 110 PS DSG - 1.399.900 TL

  • Škoda Scala Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 1.499.900 TL

Skoda Octavia fiyat listesi Ocak 2024

Skoda Octavia fiyat listesi Ocak 2024

  • Škoda Octavia Elite 1.0 TSI e-TEC 110 PS DSG - 1.399.900 TL

  • Škoda Octavia Elite 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG - 1.502.900 TL

  • Škoda Octavia Premium 1.0 TSI e-TEC 110 PS DSG - 1.577.900 TL

Skoda Superb fiyat listesi Ocak 2024

Skoda Superb fiyat listesi Ocak 2024

  • Škoda Superb Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 1.729.900 TL

  • Škoda Superb Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 1.904.900 TL

  • Škoda Superb Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 2.179.900 TL

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Skoda Karoq fiyat listesi Ocak 2024

Skoda Karoq fiyat listesi Ocak 2024

  • Škoda Karoq Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 1.699.900 TL

  • Škoda Karoq Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 1.919.900 TL

  • Škoda Karoq Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 1.999.900 TL

Skoda Kamiq fiyat listesi Ocak 2024

Skoda Kamiq fiyat listesi Ocak 2024

  • Škoda Kamiq Elite 1.0 TSI 110 PS DSG - 1.349.900 TL

  • Škoda Kamiq Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 1.449.900 TL

  • Škoda Kamiq Premium 1.0 TSI 110 PS DSG - 1.527.400 TL

  • Škoda Kamiq Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 1.627.400 TL

Skoda Kodiaq fiyat listesi Ocak 2024

Skoda Kodiaq fiyat listesi Ocak 2024

  • Škoda Kodiaq Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 1.849.900 TL

  • Škoda Kodiaq Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 1.977.900 TL

  • Škoda Kodiaq Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 2.369.900 TL

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