Skoda Fiyat Listesi Ocak 2024: Skoda Octavia, Scala, Kamiq, Karoq, Fabia, Kodiaq ve Superb Güncel Fiyatlar

Çek otomobil devi Skoda, ocak ayı fiyatlarını duyurdu. Yeni ayın ilk listesinde fiyatlar, ortalama 50 bin TL yükseldi. Markanın en çok tercih edilen opsiyonlarından biri olan Octavia, 1 milyon 399 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Peki, Kamiq, Karoq, Scala, Fabia, Kodiaq ve Superb ne kadar oldu? İşte Skoda'nın Ocak 2024 fiyat listesi.