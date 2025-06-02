Skoda Fiyat Listesi Haziran 2025: Octavia, Superb, Elroq, Scala, Kamiq, Karoq, Fabia ve Kodiaq Güncel Fiyatlar

Haziran ayının gelmesiyle otomobil markaları fiyat güncellemesine gitti. Çek otomobil devi Skoda da 1 Haziran itibarıyla geçerli olacak fiyatlarını yayınladı. Skoda, ülkemizde sıklıkla tercih edilen bir marka konumunda yer alıyor. Fabia, Skoda ve Superb modelleriyle sevilerek kullanılan Skoda, son olarak yüzde yüz elektrikli otomobillerini tanıttı. Skoda, Enyaq ve Elroq araçlarını Haziran ayında Türkiye'de de satışa sundu. Peki Skoda ne kadar oldu, Skoda elektrikli modeller ne kadar?

Octavia, Kamiq, Karoq, Scala, Fabia, Kodiaq ve Elroq ne kadar?

İşte Skoda Haziran 2025 fiyat listesi.

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