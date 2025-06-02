Renault Fiyat Listesi Haziran 2025: Renault Clio, Austral, Megane, Captur, Duster ve Rafale Güncel Fiyatlar

Fransız menşeli Renault, ülkemizde en çok tercih edilen otomobil markaları arasında geliyor. Sedan modelleriyle ön plana çıkan Renault, son olarak elektrikli modelleriyle de yakından takip ediliyor. Şehir içinde pratik bir kullanım sunan Renault, her ay yeni fiyatlarıyla alıcıların radarına giriyor. Renault, Haziran ayı güncel fiyat listesini 3 Haziran itibarıyla yayınladı.

Peki, Austral, Clio, Megane, Captur ve Duster ne kadar oldu?

İşte, Renault Haziran 2025 fiyat listesi.

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