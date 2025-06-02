Renault Fiyat Listesi Haziran 2025: Renault Clio, Austral, Megane, Captur, Duster ve Rafale Güncel Fiyatlar
Fransız menşeli Renault, ülkemizde en çok tercih edilen otomobil markaları arasında geliyor. Sedan modelleriyle ön plana çıkan Renault, son olarak elektrikli modelleriyle de yakından takip ediliyor. Şehir içinde pratik bir kullanım sunan Renault, her ay yeni fiyatlarıyla alıcıların radarına giriyor. Renault, Haziran ayı güncel fiyat listesini 3 Haziran itibarıyla yayınladı.
Peki, Austral, Clio, Megane, Captur ve Duster ne kadar oldu?
İşte, Renault Haziran 2025 fiyat listesi.
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Renault fiyat listesi Haziran 2025
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Renault Clio fiyat listesi Haziran 2025
Renault Captur fiyat listesi Haziran 2025
Renault Megane fiyat listesi Haziran 2025
Renault Austral fiyat listesi Haziran 2025
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Renault Duster fiyat listesi Haziran 2025
Renault Rafale fiyat listesi Haziran 2025
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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