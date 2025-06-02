Hyundai Fiyat Listesi Haziran 2025: i10, i20, Bayon, Kona, Tucson, Santa ve Ioniq Güncel Fiyatlar

Fiayt listeleri yakından takip edilen otomobil markalarının başında Hyundai geliyor. Güney Kore menşeli Hyundai, ülkemizde sıklıkla tercih ediliyor. Her ay başında yenilenen fiyat listeleri, yeni otomobil alıcıları tarafından takip ediliyor. Hyundai da Haziran ayı güncel fiyat listesini 2 Haziran itibarıyla internet sitesinde yayınladı. Hyundai 2025 modellerinin güncel fiyatları da belli oldu.

Peki, Hyundai i10, i20, Bayon, Tucson, Kona ve Santa Fe ne kadar oldu?

İşte Hyundai Haziran 2025 güncel fiyat listesi.

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