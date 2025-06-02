Hyundai Fiyat Listesi Haziran 2025: i10, i20, Bayon, Kona, Tucson, Santa ve Ioniq Güncel Fiyatlar
Fiayt listeleri yakından takip edilen otomobil markalarının başında Hyundai geliyor. Güney Kore menşeli Hyundai, ülkemizde sıklıkla tercih ediliyor. Her ay başında yenilenen fiyat listeleri, yeni otomobil alıcıları tarafından takip ediliyor. Hyundai da Haziran ayı güncel fiyat listesini 2 Haziran itibarıyla internet sitesinde yayınladı. Hyundai 2025 modellerinin güncel fiyatları da belli oldu.
Peki, Hyundai i10, i20, Bayon, Tucson, Kona ve Santa Fe ne kadar oldu?
İşte Hyundai Haziran 2025 güncel fiyat listesi.
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Hyundai fiyat listesi Haziran 2025
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Hyundai i10 fiyat listesi Haziran 2025
Hyundai i20 fiyat listesi Haziran 2025
Hyundai Bayon fiyat listesi Haziran 2025
Hyundai Kona fiyat listesi Haziran 2025
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Hyundai Tucson fiyat listesi Haziran 2025
Hyundai Santa FE Hibrit fiyat listesi Haziran 2025
Hyundai Ioniq fiyat listesi Haziran 2025
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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