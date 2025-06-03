Honda Fiyat Listesi Haziran 2025: Civic, Type-R, Jazz, CR-V ve HR-V Güncel Fiyatlar

Japonya menşeli Honda, kısa süre içerisinde dünyada da ülkemizde de sıklıkla tercih edilen bir marka oldu. Civic modeliyle oldukça beğenilen Honda'nın güncel fiyat listeleri her ay başında yakından takip ediliyor. Sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler, her ay başında güncellenen fiyat listelerini kontrol ediyor. Honda, Haziran ayında geçerli olacak fiyatlarını 30 Mayıs itibarıyla duyurdu.

Peki Honda Civic, CR-V, ZR-V, HR-V ve Jazz ne kadar oldu?

İşte, Honda Haziran 2025 güncel fiyat listesi.

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