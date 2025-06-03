Honda Fiyat Listesi Haziran 2025: Civic, Type-R, Jazz, CR-V ve HR-V Güncel Fiyatlar
Japonya menşeli Honda, kısa süre içerisinde dünyada da ülkemizde de sıklıkla tercih edilen bir marka oldu. Civic modeliyle oldukça beğenilen Honda'nın güncel fiyat listeleri her ay başında yakından takip ediliyor. Sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler, her ay başında güncellenen fiyat listelerini kontrol ediyor. Honda, Haziran ayında geçerli olacak fiyatlarını 30 Mayıs itibarıyla duyurdu.
Peki Honda Civic, CR-V, ZR-V, HR-V ve Jazz ne kadar oldu?
İşte, Honda Haziran 2025 güncel fiyat listesi.
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Honda fiyat listesi Haziran 2025
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Honda Jazz fiyat listesi Haziran 2025
Honda Civic fiyat listesi Haziran 2025
Honda Type-R fiyat listesi Haziran 2025
Honda HR-V fiyat listesi Haziran 2025
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Honda CR-V fiyat listesi Haziran 2025
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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