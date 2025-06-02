Chery Fiyat Listesi Haziran 2025: Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro Güncel Fiyatlar

SUV alanında dikkat çeken markalardan birisi de Chery oldu. Çin menşeli Chery, Türkiye pazarında büyük bir yer edinmeyi başardı. Elektrikli otomobil segmentinde sıklıkla adını duyduğumuz Chery'nin fiyatları ise alıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler güncel fiyat listelerini yakından takip ediyor. Haziran ayının gelmesiyle Chery, Haziran ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini yayınladı.

Peki, Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro modelleri ne kadar?

İşte, Chery Haziran güncel fiyat listesi.

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