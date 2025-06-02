Chery Fiyat Listesi Haziran 2025: Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro Güncel Fiyatlar
SUV alanında dikkat çeken markalardan birisi de Chery oldu. Çin menşeli Chery, Türkiye pazarında büyük bir yer edinmeyi başardı. Elektrikli otomobil segmentinde sıklıkla adını duyduğumuz Chery'nin fiyatları ise alıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler güncel fiyat listelerini yakından takip ediyor. Haziran ayının gelmesiyle Chery, Haziran ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini yayınladı.
Peki, Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro modelleri ne kadar?
İşte, Chery Haziran güncel fiyat listesi.
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Chery Fiyat Listesi Haziran
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Chery Omoda 5 Pro Haziran fiyat listesi
Chery Tiggo 7 Pro Max Haziran fiyat listesi
Chery Tiggo 8 Pro Max Haziran fiyat listesi
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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