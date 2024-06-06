Skandal Yaratan Prenses Kate Middleton'ın Kraliyete Dönmeyeceği İddiası Yine Ortalığı Karıştırdı
Skandal Yaratan Prenses Kate Middleton'ın Kraliyete Dönmeyeceği İddiası Yine Ortalığı Karıştırdı
Galler Prensesi Kate Middleton hakkında, geçtiğimiz aylarda sayısız iddia ortaya atılmıştı. Mart ayında kanser olduğu açıklanan prensesin şimdilerde tedavisi sürüyor. Page Six'in aktardığı haberde, Kate Middleton'ın 'bir daha kraliyet görevine dönmeme ihtimali' olduğu belirtildi.
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Galler Prensesi Kate Middleton, Ocak ayında geçirdiği ameliyatın ardından uzunca bir süre ortalıktan kaybolmuştu..
Dünya bu iddialarla sarsılırken Saray'dan ise hiçbir açıklama gelmemişti.
Ardından Kate Middleton'ın çocuklarıyla bir fotoğrafı paylaşıldı. Prensesin sağlığını iyi olduğu söylenmişti. Fakat gelin görün ki bu fotoğrafta, ürkütücü detaylar vardı.
Görselin bilgisayarda yeni denemeler yapan Kate Middleton tarafından yapıldığı ve bu yüzden profesyonel olmadığı açıklanırken, Mart ayında ise bir video paylaşıldı.
Bu videonun ardından prensesin sağlık durumuna dair herhangi bir açıklama yapılmazken, son olarak Mayıs ayında İspanyol bir gazeteci prensesin sağlık durumunun medyaya yansıtılandan daha kötü olduğunu yazmıştı.
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Son olarak Kate Middleton'ın kraliyet içerisindeki rolünün, kanser tedavisinin ardından değişebileceği söylendi. Saraydan bir kaynağın söylediği iddia edilen haberde, prensesin daha önceki rolüne bir daha asla sahip olamayacağı söylendi.
"Açıkçası artık onunla bizimle olduğunu düşünmüyorum"
"Cidden ağır çekimde kadını yok mu ediyorlar?"
"İnandığım tek komplo teorisi onun AYLARDIR ölü olduğu ve kraliyet ailesinin yıl sonuna kadar onun ölümünü yumuşak bir şekilde başlatmak için ellerinden geleni yaptıklarıydı."
"İsterseniz deli deyin ama bence öldü."
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"Boşanmışlar ve ayrı yaşamaya başlamışlar gibi geldiler."
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