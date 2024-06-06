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Skandal Yaratan Prenses Kate Middleton'ın Kraliyete Dönmeyeceği İddiası Yine Ortalığı Karıştırdı

Skandal Yaratan Prenses Kate Middleton'ın Kraliyete Dönmeyeceği İddiası Yine Ortalığı Karıştırdı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
06.06.2024 - 14:46

Galler Prensesi Kate Middleton hakkında, geçtiğimiz aylarda sayısız iddia ortaya atılmıştı. Mart ayında kanser olduğu açıklanan prensesin şimdilerde tedavisi sürüyor. Page Six'in aktardığı haberde, Kate Middleton'ın 'bir daha kraliyet görevine dönmeme ihtimali' olduğu belirtildi. 

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Galler Prensesi Kate Middleton, Ocak ayında geçirdiği ameliyatın ardından uzunca bir süre ortalıktan kaybolmuştu..

Galler Prensesi Kate Middleton, Ocak ayında geçirdiği ameliyatın ardından uzunca bir süre ortalıktan kaybolmuştu..

Ameliyatın ardından kayıplara karışan prenses hakkında çeşit çeşit iddia ortaya atılmaya başlanmıştı. Kimisi prensesin çok ağır hastalığı olduğunu, kimisi kaçırıldığını kimisi de ameliyatın başarısızlıkla sonuçlandığını iddia etmişti.

Dünya bu iddialarla sarsılırken Saray'dan ise hiçbir açıklama gelmemişti.

Dünya bu iddialarla sarsılırken Saray'dan ise hiçbir açıklama gelmemişti.

Herkesin çeşit çeşit iddialar ortaya attığı dönemde, Saray'ın sessiz kalmayı tercih etmesi ise şüpheleri daha fazla artırmıştı.

Ardından Kate Middleton'ın çocuklarıyla bir fotoğrafı paylaşıldı. Prensesin sağlığını iyi olduğu söylenmişti. Fakat gelin görün ki bu fotoğrafta, ürkütücü detaylar vardı.

Ardından Kate Middleton'ın çocuklarıyla bir fotoğrafı paylaşıldı. Prensesin sağlığını iyi olduğu söylenmişti. Fakat gelin görün ki bu fotoğrafta, ürkütücü detaylar vardı.

Çocukların parmakları, prensesin saçı, arkaplanda yaşanan bozulmalar...Bütün bu detaylar aslında bu fotoğrafın bir fotoğraf değil, yapay zekayla oluşturulmuş bir görsel olduğuna işaret ediyordu.

Görselin bilgisayarda yeni denemeler yapan Kate Middleton tarafından yapıldığı ve bu yüzden profesyonel olmadığı açıklanırken, Mart ayında ise bir video paylaşıldı.

Görselin bilgisayarda yeni denemeler yapan Kate Middleton tarafından yapıldığı ve bu yüzden profesyonel olmadığı açıklanırken, Mart ayında ise bir video paylaşıldı.

Paylaşılan videoda Kate Middleton kamera karşısına geçmiş, bütün dünyaya kanser tedavisi gördüğünü ve bu sürecin hem kendisi hem de ailesi için zorlayıcı olduğunu söylemişti. 

Gelin görün ki bu videonun da gerçek olmadığını iddia eden bazı kimseler çıktı ortaya. Dünyanın yavaş yavaş prensesin ölüm haberine hazırlandığı iddia edildi.

Bu videonun ardından prensesin sağlık durumuna dair herhangi bir açıklama yapılmazken, son olarak Mayıs ayında İspanyol bir gazeteci prensesin sağlık durumunun medyaya yansıtılandan daha kötü olduğunu yazmıştı.

Bu videonun ardından prensesin sağlık durumuna dair herhangi bir açıklama yapılmazken, son olarak Mayıs ayında İspanyol bir gazeteci prensesin sağlık durumunun medyaya yansıtılandan daha kötü olduğunu yazmıştı.

Burada detaylara yer vermiştik;

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Son olarak Kate Middleton'ın kraliyet içerisindeki rolünün, kanser tedavisinin ardından değişebileceği söylendi. Saraydan bir kaynağın söylediği iddia edilen haberde, prensesin daha önceki rolüne bir daha asla sahip olamayacağı söylendi.

Son olarak Kate Middleton'ın kraliyet içerisindeki rolünün, kanser tedavisinin ardından değişebileceği söylendi. Saraydan bir kaynağın söylediği iddia edilen haberde, prensesin daha önceki rolüne bir daha asla sahip olamayacağı söylendi.

Kemoterapinin bitmesinin ardından kraliyette neler yapabileceğinin değerlendireceği de belirtildi. 

Fakat gelin görün ki bu haberin sosyal medyada yayılması, pek çok kişinin aklına yine skandal iddiaları getirdi.

"Açıkçası artık onunla bizimle olduğunu düşünmüyorum"

"Açıkçası artık onunla bizimle olduğunu düşünmüyorum"
twitter.com

"Cidden ağır çekimde kadını yok mu ediyorlar?"

"Cidden ağır çekimde kadını yok mu ediyorlar?"
twitter.com

"İnandığım tek komplo teorisi onun AYLARDIR ölü olduğu ve kraliyet ailesinin yıl sonuna kadar onun ölümünü yumuşak bir şekilde başlatmak için ellerinden geleni yaptıklarıydı."

"İnandığım tek komplo teorisi onun AYLARDIR ölü olduğu ve kraliyet ailesinin yıl sonuna kadar onun ölümünü yumuşak bir şekilde başlatmak için ellerinden geleni yaptıklarıydı."
twitter.com

"İsterseniz deli deyin ama bence öldü."

"İsterseniz deli deyin ama bence öldü."
twitter.com
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"Boşanmışlar ve ayrı yaşamaya başlamışlar gibi geldiler."

"Boşanmışlar ve ayrı yaşamaya başlamışlar gibi geldiler."
twitter.com

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