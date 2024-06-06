Skandal Yaratan Prenses Kate Middleton'ın Kraliyete Dönmeyeceği İddiası Yine Ortalığı Karıştırdı

Paylaşılan videoda Kate Middleton kamera karşısına geçmiş, bütün dünyaya kanser tedavisi gördüğünü ve bu sürecin hem kendisi hem de ailesi için zorlayıcı olduğunu söylemişti.

Gelin görün ki bu videonun da gerçek olmadığını iddia eden bazı kimseler çıktı ortaya. Dünyanın yavaş yavaş prensesin ölüm haberine hazırlandığı iddia edildi.