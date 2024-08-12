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Sizi Müziğin Derinliklerine Çekecek 12 Enstrümantal Parça

etiket Sizi Müziğin Derinliklerine Çekecek 12 Enstrümantal Parça

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
12.08.2024 - 20:20

Müzik dinlerken bazen sözlerden uzaklaşıp sadece melodinin büyüsüne kapılmak isteyebilirsiniz. İşte sizi müziğin derinliklerine çekecek ve ruhunuzu dinlendirecek 12 enstrümantal parça:

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12. Vienna Philharmonic – Barber: Adagio for Strings, Op.11

11. Yann Tiersen - Comptine d`un autre ete - l`apres-midi

10. Debussy - Clair de Lune

9. Alex NortH - Spartacus Love Theme

8. Christopher Tin - Baba Yetu feat. Soweto Gospel Choir

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7. Yiruma - River Flows in You

6. E.S. Posthumus - Nara

5. Michael Nyman - The heart asks pleasure first

4. Brian Eno - An Ending (Ascent) (Remastered 2019)

3. Clint Mansell - Lux Aeterna

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2. Hans Zimmer - Time

1. Handel - Sarabande

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