Sizi Müziğin Derinliklerine Çekecek 12 Enstrümantal Parça
Sizi Müziğin Derinliklerine Çekecek 12 Enstrümantal Parça
Müzik dinlerken bazen sözlerden uzaklaşıp sadece melodinin büyüsüne kapılmak isteyebilirsiniz. İşte sizi müziğin derinliklerine çekecek ve ruhunuzu dinlendirecek 12 enstrümantal parça:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
12. Vienna Philharmonic – Barber: Adagio for Strings, Op.11
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Yann Tiersen - Comptine d`un autre ete - l`apres-midi
10. Debussy - Clair de Lune
9. Alex NortH - Spartacus Love Theme
8. Christopher Tin - Baba Yetu feat. Soweto Gospel Choir
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
7. Yiruma - River Flows in You
6. E.S. Posthumus - Nara
5. Michael Nyman - The heart asks pleasure first
4. Brian Eno - An Ending (Ascent) (Remastered 2019)
3. Clint Mansell - Lux Aeterna
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın