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Sizi Güzel Bir Yaz Akşamına Götürecek 12 Sandra Bernardo Parçası

etiket Sizi Güzel Bir Yaz Akşamına Götürecek 12 Sandra Bernardo Parçası

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
07.04.2024 - 13:01

Dinlediğiniz anda keyifli ve serin bir yaz akşamına ışınlanmanızı sağlayacak en keyifli şarkıları bir araya getirdik. Hazırsanız açın camı, müziğin sesini artırın başlıyoruz!

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1. Camino Que Pasa

2. Fruta

3. Ámate

4. Es el Momento

5. Quiero Fácil

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6. Me quedo con mi amor

7. Lola

8. Ni cumbia ni Bossa

9. La felicidad

10. Darte de mi

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11. Kalimba

12. Caribe

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