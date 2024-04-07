Sizi Güzel Bir Yaz Akşamına Götürecek 12 Sandra Bernardo Parçası
Sizi Güzel Bir Yaz Akşamına Götürecek 12 Sandra Bernardo Parçası
Dinlediğiniz anda keyifli ve serin bir yaz akşamına ışınlanmanızı sağlayacak en keyifli şarkıları bir araya getirdik. Hazırsanız açın camı, müziğin sesini artırın başlıyoruz!
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1. Camino Que Pasa
2. Fruta
3. Ámate
4. Es el Momento
5. Quiero Fácil
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6. Me quedo con mi amor
7. Lola
8. Ni cumbia ni Bossa
9. La felicidad
10. Darte de mi
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11. Kalimba
12. Caribe
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