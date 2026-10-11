Size İyi Ama Çevreye Nasıl? Karşınızdaki Kişinin "O" Kişi Olduğunu Gösterecek 10 Yeşil Bayrak
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Bir insanın karakterini anlamak bazen büyük sözlerden değil, günlük hayattaki küçük seçimlerinden belli olur. Size iyi davranması güzel, peki ya yaşadığı dünyaya karşı tavrı nasıl? Çevreye duyarlı alışkanlıklar, aslında bir kişinin değerlerini ve hayata bakışını ele veren önemli ipuçları olabilir. İşte karşınızdaki kişinin gerçekten “yeşil bayrak” olup olmadığını gösteren davranışlar!
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1. Hizmet sektöründeki çalışanlara kibar davranır.
2. Sokak hayvanlarına karşı merhamet gösterir.
3. Çöp atma konusunda katı kurallar uygular.
4. Tüketim çılgınlığına karşı net bir duruş sergiler.
5. Su ve enerji tasarrufunu hayatına entegre eder.
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6. Gezi planlarında beton yapılar yerine doğayı seçer.
7. Tartışma anlarında sakin ve yapıcı kalır.
8. Karbon ayak izini azaltmaya özen gösterir.
9. Başkalarının yaşam alanlarına sonuna kadar saygı duyar.
10. İklim finansmanına ve sürdürülebilirlik projelerine bütçe ayırır.
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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