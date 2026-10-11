Size İyi Ama Çevreye Nasıl? Karşınızdaki Kişinin "O" Kişi Olduğunu Gösterecek 10 Yeşil Bayrak

Maaş günlerinde sadece borsa veya altın kovalamaz, düşük karbonlu bir ekonomiye geçişi ve toplumsal dayanıklılığı destekleyen projelere yatırım yapar. COP30’da küresel iklim finansmanının 2035’e kadar yılda en az 1,3 trilyon dolara çıkarılması çağrısını yakından takip eder. Dünya Bankası raporlarına göre iklim eylemine yapılan 1 dolarlık yatırımın gelecekte ortalama 4 dolar fayda sağladığını bilir; yani bu yatırımı hem dünyaya hem de ortak geleceğinize yapılmış en karlı hamle olarak görür.