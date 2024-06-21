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Siyah Oje Vazgeçilmezi Olanlara: İşte Ojenizin Rengine Göre Seçtiğimiz 17 Şarkı

etiket Siyah Oje Vazgeçilmezi Olanlara: İşte Ojenizin Rengine Göre Seçtiğimiz 17 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
21.06.2024 - 11:31

Siyah oje sürünce bütün modunuz değişiyor ve tüm hayatınıza yansıyorsa bunun bir tek nedeni var: Siyah ojenin gücü adına!

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1. SHAHMEN - Poison (Official Video)

2. Tommy Genesis - Angelina (prod. by Father)

3. Childish Gambino - Heartbeat

4. Taylor Swift - Blank Space

5. Kochanie

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6. 21 Savage - ASMR (Official Audio)

7. Justin Timberlake - Mirrors (Official Video)

8. Anfa Rose - I'm Good

9. Copacabana (At the Copa)

10. The Neighbourhood - You Get Me So High (Official Audio)

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11. Lovers Rock

12. Dove Cameron - Boyfriend (Official Video)

13. Lil Peep - nuts (feat. rainy bear) (Official Audio)

14. The Weeknd - Call Out My Name (Official Audio)

15. Steve lacy - dark red [ slowed + end from TikTok ]

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16. Timbaland - The Way I Are (Official Music Video) ft. Keri Hilson, D.O.E., Sebastian

17. Bryson Tiller - Don't (Explicit Version)

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