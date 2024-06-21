Siyah Oje Vazgeçilmezi Olanlara: İşte Ojenizin Rengine Göre Seçtiğimiz 17 Şarkı
Siyah Oje Vazgeçilmezi Olanlara: İşte Ojenizin Rengine Göre Seçtiğimiz 17 Şarkı
Siyah oje sürünce bütün modunuz değişiyor ve tüm hayatınıza yansıyorsa bunun bir tek nedeni var: Siyah ojenin gücü adına!
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1. SHAHMEN - Poison (Official Video)
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2. Tommy Genesis - Angelina (prod. by Father)
3. Childish Gambino - Heartbeat
4. Taylor Swift - Blank Space
5. Kochanie
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6. 21 Savage - ASMR (Official Audio)
7. Justin Timberlake - Mirrors (Official Video)
8. Anfa Rose - I'm Good
9. Copacabana (At the Copa)
10. The Neighbourhood - You Get Me So High (Official Audio)
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11. Lovers Rock
12. Dove Cameron - Boyfriend (Official Video)
13. Lil Peep - nuts (feat. rainy bear) (Official Audio)
14. The Weeknd - Call Out My Name (Official Audio)
15. Steve lacy - dark red [ slowed + end from TikTok ]
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