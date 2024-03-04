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Şişme Bebekle Evlendikten Sonra Üç Çocuğu Olduğunu Söyleyen Adamın Hikayesi

Şişme Bebekle Evlendikten Sonra Üç Çocuğu Olduğunu Söyleyen Adamın Hikayesi

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
05.03.2024 - 01:18

Bez bebekle ilişki yaşadığını söyleyen geçtiğimiz yıllarda bu konuyla ilgili sık sık gündeme geliyor. Bizler de kendisinin ve üç çocuklu ailesinin hikayesini sizler için derledik. Siz de içeriğimizi merak ediyorsanız sizi şöyle alalım.👇

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/femail/ar...
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Şimdiye kadar arabasıyla ilişki yaşayandan;

Şimdiye kadar arabasıyla ilişki yaşayandan;

Ağaçla evlenen kişilere kadar tüm bildiklerimizi unutturan ilişki kombinasyonlarıyla karşılaştık.

Ağaçla evlenen kişilere kadar tüm bildiklerimizi unutturan ilişki kombinasyonlarıyla karşılaştık.

Bugün ise bir şişme bebekle evlenip şişme bebek çocukları olan adamın hikayesiyle sizlerleyiz...

Bugün ise bir şişme bebekle evlenip şişme bebek çocukları olan adamın hikayesiyle sizlerleyiz...

Kolombiyalı Cristian Montenegro, birkaç yıl önce bir bez bebekle dünyaevine girdiğini paylaştı.

Kolombiyalı Cristian Montenegro, birkaç yıl önce bir bez bebekle dünyaevine girdiğini paylaştı.

Cristian, birkaç yıl bekar kaldıktan sonra Natalia ile çıkmaya başladı. Ağustos 2022'de Natalia'ya evlenme teklif etti ve ondan 'hayatının aşkı' olarak tanımladı.

Cristian ve Natalia'nın şu an üç tane bez bebek çocuğu var. Cristian, 'eşinin' doğumu da dahil olmak üzere büyüyen ailesini sosyal medya hesabında paylaşıyor.

Cristian ve Natalia'nın şu an üç tane bez bebek çocuğu var. Cristian, 'eşinin' doğumu da dahil olmak üzere büyüyen ailesini sosyal medya hesabında paylaşıyor.
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Cristian'ın alışılmadık ilişkisi sosyal medya kullanıcılarından karışık tepkilere sebep oldu. Cristian, eleştirilere rağmen hayatını Natalia ve çocuklarıyla paylaşmaya devam ediyor.

Cristian'ın alışılmadık ilişkisi sosyal medya kullanıcılarından karışık tepkilere sebep oldu. Cristian, eleştirilere rağmen hayatını Natalia ve çocuklarıyla paylaşmaya devam ediyor.

Cristian, açıklamasında "Onlar olmasaydı herkesten daha yalnız olurdum. En azından bir şeyim var. Natalia'mla televizyon izliyoruz ve her şey hakkında konuşuyoruz. Onu çok seviyorum” dedi.

Cristian, açıklamasında "Onlar olmasaydı herkesten daha yalnız olurdum. En azından bir şeyim var. Natalia'mla televizyon izliyoruz ve her şey hakkında konuşuyoruz. Onu çok seviyorum” dedi.

Cristian, sevinçlerini ve zorluklarını dünyayla paylaşarak birlikte yaşamlarını belgelemeye devam ediyor.

Cristian, sevinçlerini ve zorluklarını dünyayla paylaşarak birlikte yaşamlarını belgelemeye devam ediyor.

Cristian ve Natalia'nın bu alışılmadık aşk hikayesi, dünya çapında birçok kişinin dikkatini ve merakını çekerek gelişmeye devam ediyor.

Cristian ve Natalia'nın bu alışılmadık aşk hikayesi, dünya çapında birçok kişinin dikkatini ve merakını çekerek gelişmeye devam ediyor.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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