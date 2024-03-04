Şişme Bebekle Evlendikten Sonra Üç Çocuğu Olduğunu Söyleyen Adamın Hikayesi
Şişme Bebekle Evlendikten Sonra Üç Çocuğu Olduğunu Söyleyen Adamın Hikayesi
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/femail/ar...
Bez bebekle ilişki yaşadığını söyleyen geçtiğimiz yıllarda bu konuyla ilgili sık sık gündeme geliyor. Bizler de kendisinin ve üç çocuklu ailesinin hikayesini sizler için derledik. Siz de içeriğimizi merak ediyorsanız sizi şöyle alalım.👇
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Şimdiye kadar arabasıyla ilişki yaşayandan;
Ağaçla evlenen kişilere kadar tüm bildiklerimizi unutturan ilişki kombinasyonlarıyla karşılaştık.
Bugün ise bir şişme bebekle evlenip şişme bebek çocukları olan adamın hikayesiyle sizlerleyiz...
Kolombiyalı Cristian Montenegro, birkaç yıl önce bir bez bebekle dünyaevine girdiğini paylaştı.
Cristian ve Natalia'nın şu an üç tane bez bebek çocuğu var. Cristian, 'eşinin' doğumu da dahil olmak üzere büyüyen ailesini sosyal medya hesabında paylaşıyor.
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Cristian'ın alışılmadık ilişkisi sosyal medya kullanıcılarından karışık tepkilere sebep oldu. Cristian, eleştirilere rağmen hayatını Natalia ve çocuklarıyla paylaşmaya devam ediyor.
Cristian, açıklamasında "Onlar olmasaydı herkesten daha yalnız olurdum. En azından bir şeyim var. Natalia'mla televizyon izliyoruz ve her şey hakkında konuşuyoruz. Onu çok seviyorum” dedi.
Cristian, sevinçlerini ve zorluklarını dünyayla paylaşarak birlikte yaşamlarını belgelemeye devam ediyor.
Cristian ve Natalia'nın bu alışılmadık aşk hikayesi, dünya çapında birçok kişinin dikkatini ve merakını çekerek gelişmeye devam ediyor.
Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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