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Emir Can İğrek Harbiye'de Gözyaşlarına Boğuldu: 10 Gündür Hastanede Olan Annesine O Şarkıyı Armağan Etti!

Emir Can İğrek Harbiye'de Gözyaşlarına Boğuldu: 10 Gündür Hastanede Olan Annesine O Şarkıyı Armağan Etti!

Konser
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
05.11.2026 - 14:44
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Emir Can İğrek, yağmura rağmen kapalı gişe geçen Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu konserinde hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşattı. Bu sahneye dokuzuncu kez çıkan şarkıcının gecesine, bugüne kadarki tüm Harbiye konserlerinde yanında olan annesinin bu kez aralarında olmaması etki etti. Annesinin neden orada olmadığını anlattığı an ve ardından seslendirdiği şarkı, sosyal medyada hızla yayılarak sevenlerinin yüreğini burktu.

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Emir Can İğrek, 2019'da Nalan ile çıkış yakalayıp Ali Cabbar ile dinlenme rekorları kırdı.

Emir Can İğrek, 2019'da Nalan ile çıkış yakalayıp Ali Cabbar ile dinlenme rekorları kırdı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 1993'te dünyaya gelen Emir Can İğrek, üniversiteyi son yılında bırakıp Nazım Hikmet Akademisi'nde şan eğitimi aldıktan sonra kendini tamamen müziğe verdi. 2018'de yayımladığı ilk albümü Ağır Roman ile müzik dünyasında kendine yer açan şarkıcı, bir yıl sonra gelen Nalan ile geniş kitlelerin gönlünde taht kurdu.

Söz ve müziği kendisine ait şarkılarıyla öne çıkan İğrek, Ali Cabbar ile dinlenme rekorları kırarken Funda Arar ve Ferhat Göçer gibi isimlere de besteler verdi. Harbiye sahnesinin onun için ayrı bir yeri var, çünkü şarkıcı bu sahneye bugüne kadar dokuz kez çıktı ve her seferinde en büyük destekçisi yanındaydı.

Emir Can İğrek, annesi Aysel İğrek'in 10 gündür hastanede olduğunu sahnede açıkladı.

Emir Can İğrek, annesi Aysel İğrek'in 10 gündür hastanede olduğunu sahnede açıkladı.

O en büyük destekçi, şarkıcının annesi Aysel İğrek'ti ve yağmur altında geçen son Harbiye gecesinde ilk kez oğlunun yanında değildi. Konserin bir anında dinleyicileriyle içten bir sohbete başlayan Emir Can İğrek, annesinin 10 gündür hastanede tedavi gördüğünü anlatınca binlerce kişinin doldurduğu alanda derin bir sessizlik oluştu.

Aysel İğrek'in rahatsızlığına dair henüz detaylı bir açıklama yapılmadığı için 'Emir Can İğrek'in annesi ne hastası?' sorusunun yanıtı şimdilik belirsizliğini koruyor. Gecenin en çok konuşulan anı ise annesine armağan ettiği şarkıda yaşandı.

Emir Can İğrek, Sezen Aksu'nun Unuttun mu Beni şarkısını annesine armağan etti.

Emir Can İğrek, Sezen Aksu'nun Unuttun mu Beni şarkısını annesine armağan etti.

Annesine duyduğu özlemi sahnede saklamayan Emir Can İğrek, Sezen Aksu'nun unutulmaz eseri Unuttun mu Beni'yi hastanede tedavi gören annesine armağan etti. Şarkıyı seslendirirken gözyaşlarına hakim olamayan şarkıcıya, Harbiye'yi dolduran binlerce hayranı alkışlarıyla ve dev bir koro olup söyledikleri sözlerle destek verdi.

Seyircilerin cep telefonlarıyla kaydettiği o duygusal anlar kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan görüntüler arasına girerken, Emir Can İğrek'ten annesinin sağlık durumuna dair yeni bir açıklama gelip gelmeyeceği de merakla bekleniyor.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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