Emir Can İğrek Harbiye'de Gözyaşlarına Boğuldu: 10 Gündür Hastanede Olan Annesine O Şarkıyı Armağan Etti!
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Emir Can İğrek, yağmura rağmen kapalı gişe geçen Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu konserinde hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşattı. Bu sahneye dokuzuncu kez çıkan şarkıcının gecesine, bugüne kadarki tüm Harbiye konserlerinde yanında olan annesinin bu kez aralarında olmaması etki etti. Annesinin neden orada olmadığını anlattığı an ve ardından seslendirdiği şarkı, sosyal medyada hızla yayılarak sevenlerinin yüreğini burktu.
Emir Can İğrek, 2019'da Nalan ile çıkış yakalayıp Ali Cabbar ile dinlenme rekorları kırdı.
Emir Can İğrek, annesi Aysel İğrek'in 10 gündür hastanede olduğunu sahnede açıkladı.
Emir Can İğrek, Sezen Aksu'nun Unuttun mu Beni şarkısını annesine armağan etti.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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