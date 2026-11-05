Emir Can İğrek Harbiye'de Gözyaşlarına Boğuldu: 10 Gündür Hastanede Olan Annesine O Şarkıyı Armağan Etti!

O en büyük destekçi, şarkıcının annesi Aysel İğrek'ti ve yağmur altında geçen son Harbiye gecesinde ilk kez oğlunun yanında değildi. Konserin bir anında dinleyicileriyle içten bir sohbete başlayan Emir Can İğrek, annesinin 10 gündür hastanede tedavi gördüğünü anlatınca binlerce kişinin doldurduğu alanda derin bir sessizlik oluştu.

Aysel İğrek'in rahatsızlığına dair henüz detaylı bir açıklama yapılmadığı için 'Emir Can İğrek'in annesi ne hastası?' sorusunun yanıtı şimdilik belirsizliğini koruyor. Gecenin en çok konuşulan anı ise annesine armağan ettiği şarkıda yaşandı.