Şappur Şuppur Üzerinden 22 Yıl Geçti: İsmail YK’nın Açılış Konserindeki Son Hali Görenleri Şaşkına Çevirdi!

5 Temmuz 1978'de Almanya'nın Hamm şehrinde doğan, aslen Sivaslı olan İsmail Yurtseven, müziğe çocuk yaşta kardeşleriyle kurduğu Yurtseven Kardeşler grubuyla adım attı; sahne adındaki merak edilen YK da bu gruptan geliyor. 2004'te yayımlanan Şappur Şuppur albümü 1,2 milyon satışa ulaşınca adı bir anda her evde bilinir hale geldi, ardından gelen Bombabomba.com ve Bas Gaza albümleri de bu yükselişi sürdürdü.

Düğünlerden radyolara kadar her yerde çalan şarkılarının yanında 2007'de Korkusuzlar filminde rol alan, 2011'de ise Aysun Kayacı ile televizyonda program sunan İsmail YK, 2015'te Kıyamet, 2018'de Tansiyon albümlerini yayımladı ve 'Allah Belanı Versin' gibi şarkılarıyla konser sahnelerinden hiç kopmadı. Sanatçının yıllardır neredeyse hiç değişmeyen görünümü de bu sahnelerden gelen her yeni görüntüyle yeniden konuşuluyor; bu yıl mayıs ve ağustos aylarında paylaştığı kareler de aynı yorumlarla gündeme gelmişti.