Şappur Şuppur Üzerinden 22 Yıl Geçti: İsmail YK’nın Açılış Konserindeki Son Hali Görenleri Şaşkına Çevirdi!
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2000'lerin ortasında Şappur Şuppur ve Bas Gaza ile müzik listelerini kasıp kavuran İsmail YK, katıldığı bir açılış konserinde sahneye çıktı. Gossip Magazin'in paylaştığı videoda mikrofonu eline alan sanatçının son hali, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntüleri izleyenler, yıllardır konuşulan 'İsmail YK neden yaşlanmıyor' merakını bir kez daha alevlendirdi. Paylaşımda sanatçının yaşına dair verilen bilgi ise gerçeği yansıtmıyor.
Kaynak: Gossip Magazin
İsmail YK, Yurtseven Kardeşler'den çıkıp Şappur Şuppur ile 1,2 milyon albüm satan bir yıldıza dönüştü.
Açılış konserinde sahneye çıkan İsmail YK'nın uzun saçları ve enerjisi hayranlarını yıllar öncesine götürdü.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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