article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ünlüler Dosyası
Şappur Şuppur Üzerinden 22 Yıl Geçti: İsmail YK’nın Açılış Konserindeki Son Hali Görenleri Şaşkına Çevirdi!

Şappur Şuppur Üzerinden 22 Yıl Geçti: İsmail YK’nın Açılış Konserindeki Son Hali Görenleri Şaşkına Çevirdi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
27.10.2026 - 12:28
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

2000'lerin ortasında Şappur Şuppur ve Bas Gaza ile müzik listelerini kasıp kavuran İsmail YK, katıldığı bir açılış konserinde sahneye çıktı. Gossip Magazin'in paylaştığı videoda mikrofonu eline alan sanatçının son hali, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntüleri izleyenler, yıllardır konuşulan 'İsmail YK neden yaşlanmıyor' merakını bir kez daha alevlendirdi. Paylaşımda sanatçının yaşına dair verilen bilgi ise gerçeği yansıtmıyor.

Kaynak: Gossip Magazin

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İsmail YK, Yurtseven Kardeşler'den çıkıp Şappur Şuppur ile 1,2 milyon albüm satan bir yıldıza dönüştü.

İsmail YK, Yurtseven Kardeşler'den çıkıp Şappur Şuppur ile 1,2 milyon albüm satan bir yıldıza dönüştü.

5 Temmuz 1978'de Almanya'nın Hamm şehrinde doğan, aslen Sivaslı olan İsmail Yurtseven, müziğe çocuk yaşta kardeşleriyle kurduğu Yurtseven Kardeşler grubuyla adım attı; sahne adındaki merak edilen YK da bu gruptan geliyor. 2004'te yayımlanan Şappur Şuppur albümü 1,2 milyon satışa ulaşınca adı bir anda her evde bilinir hale geldi, ardından gelen Bombabomba.com ve Bas Gaza albümleri de bu yükselişi sürdürdü.

Düğünlerden radyolara kadar her yerde çalan şarkılarının yanında 2007'de Korkusuzlar filminde rol alan, 2011'de ise Aysun Kayacı ile televizyonda program sunan İsmail YK, 2015'te Kıyamet, 2018'de Tansiyon albümlerini yayımladı ve 'Allah Belanı Versin' gibi şarkılarıyla konser sahnelerinden hiç kopmadı. Sanatçının yıllardır neredeyse hiç değişmeyen görünümü de bu sahnelerden gelen her yeni görüntüyle yeniden konuşuluyor; bu yıl mayıs ve ağustos aylarında paylaştığı kareler de aynı yorumlarla gündeme gelmişti.

Açılış konserinde sahneye çıkan İsmail YK'nın uzun saçları ve enerjisi hayranlarını yıllar öncesine götürdü.

Açılış konserinde sahneye çıkan İsmail YK'nın uzun saçları ve enerjisi hayranlarını yıllar öncesine götürdü.

Son olarak gündeme gelen görüntüler, sponsor panolarıyla çevrili bir sahnede düzenlenen açılış konserinden geldi. Uzun dalgalı saçları, kısa sakalı ve parmaksız eldivenleriyle mikrofonu eline alan İsmail YK, hayranlarına doğru eğilerek şarkı söylerken 2000'lerin kliplerinden fırlamış gibi görünen haliyle izleyenleri bir kez daha şaşırttı.

Paylaşımda sanatçının 55 yaşında olduğu yazsa da 5 Temmuz 1978 doğumlu İsmail YK aslında 48 yaşında. Yine de sahnedeki görünümü onu gerçek yaşından bile genç gösterdiği için 'İsmail YK kaç yaşında' sorusu, sanatçının her yeni konser videosunda olduğu gibi bu kez de yeniden merak edilmeye başladı. Şappur Şuppur'un çıkışının üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen sahnedeki enerjisini koruyan şarkıcının bu görüntüsü, onu o yıllardan hatırlayan hayranları için adeta bir zaman yolculuğuna dönüştü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın