Ebru Yaşar'dan İstanbul'da Görkemli Konser! 60 Kişilik Orkestra ve 360 Derecelik Sahne
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Ebru Yaşar, 23 Ekim akşamı İstanbul'daki Volkswagen Arena'da verdiği konserle dikkat çekti. Yaklaşık 400 kişilik teknik ekibin görev aldığı, hazırlıkları aylar süren gecede 360 derecelik sahne tasarımı öne çıktı. Ancak konserin en dikkat çekici ayrıntılarından biri, sahnenin Ebru Yaşar'ın isminin baş harfinden ilham alınarak tasarlanmasıydı.
Ebru Yaşar, 23 Ekim akşamı Volkswagen Arena'da gerçekleştirdiği konserle müzikseverlerle buluştu.
Ebru Yaşar'ın sahnesi isminin baş harfinden tasarlandı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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