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Ebru Yaşar'dan İstanbul'da Görkemli Konser! 60 Kişilik Orkestra ve 360 Derecelik Sahne

Ebru Yaşar'dan İstanbul'da Görkemli Konser! 60 Kişilik Orkestra ve 360 Derecelik Sahne

Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
24.10.2026 - 14:32
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Ebru Yaşar, 23 Ekim akşamı İstanbul'daki Volkswagen Arena'da verdiği konserle dikkat çekti. Yaklaşık 400 kişilik teknik ekibin görev aldığı, hazırlıkları aylar süren gecede 360 derecelik sahne tasarımı öne çıktı. Ancak konserin en dikkat çekici ayrıntılarından biri, sahnenin Ebru Yaşar'ın isminin baş harfinden ilham alınarak tasarlanmasıydı.

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Ebru Yaşar, 23 Ekim akşamı Volkswagen Arena'da gerçekleştirdiği konserle müzikseverlerle buluştu.

Ebru Yaşar, 23 Ekim akşamı Volkswagen Arena'da gerçekleştirdiği konserle müzikseverlerle buluştu.

Yaklaşık altı aylık hazırlık sürecinin ardından sahneye çıkan Ebru Yaşar, özel tasarlanan sahnesi ve geniş teknik ekibiyle dikkat çekti.

İstanbul'daki Volkswagen Arena'da düzenlenen konser için yaklaşık 400 kişilik teknik ekip görev aldı. Gecede 360 derecelik sahne konsepti, özel ışık sistemleri, senfonik düzenlemeler ve sanatçı için hazırlanan kostümler kullanıldı. Konser öncesinde magazin muhabirleriyle bir araya gelen Ebru Yaşar, hazırlık sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ebru Yaşar'ın sahnesi isminin baş harfinden tasarlandı.

Ebru Yaşar'ın sahnesi isminin baş harfinden tasarlandı.

Ebru Yaşar, sahne prodüksiyonunun Türkiye'de bir ilk olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Beş-altı aydır hazırlandığımız bir konser projesi oldu. Bu, Türkiye'nin bir ilki diyebilirim. 360 derece sahnesi, ses sistemi, teknik donanımı ve arkamızda çalışan yaklaşık 400 teknik ekip arkadaşımızla çok özel bir gece hazırladık.”

Sanatçı, böylesine kapsamlı bir projeyi hayata geçirmekten mutluluk duyduğunu da ifade etti.

Konserin en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise sahnenin tasarımı oldu. Ebru Yaşar'ın isminin baş harfi olan küçük “e”, konser için özel olarak tasarlanan dev bir sahneye dönüştürüldü.

Salonun içine doğru uzanan kıvrımlı podyumlar, ışıklandırmalar ve 360 derecelik yerleşimle tamamlanan tasarım, gecenin görsel konseptini oluşturdu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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