Ebru Yaşar'dan İstanbul'da Görkemli Konser! 60 Kişilik Orkestra ve 360 Derecelik Sahne

Ebru Yaşar, sahne prodüksiyonunun Türkiye'de bir ilk olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Beş-altı aydır hazırlandığımız bir konser projesi oldu. Bu, Türkiye'nin bir ilki diyebilirim. 360 derece sahnesi, ses sistemi, teknik donanımı ve arkamızda çalışan yaklaşık 400 teknik ekip arkadaşımızla çok özel bir gece hazırladık.”

Sanatçı, böylesine kapsamlı bir projeyi hayata geçirmekten mutluluk duyduğunu da ifade etti.

Konserin en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise sahnenin tasarımı oldu. Ebru Yaşar'ın isminin baş harfi olan küçük “e”, konser için özel olarak tasarlanan dev bir sahneye dönüştürüldü.

Salonun içine doğru uzanan kıvrımlı podyumlar, ışıklandırmalar ve 360 derecelik yerleşimle tamamlanan tasarım, gecenin görsel konseptini oluşturdu.