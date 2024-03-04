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Tüm Vücuduyla Birlikte Vajinasına da Dövme Yaptıran Kadın, O Anları Instagram Hesabında Paylaştı

Tüm Vücuduyla Birlikte Vajinasına da Dövme Yaptıran Kadın, O Anları Instagram Hesabında Paylaştı

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
05.03.2024 - 00:16

Tüm vücudunu dövmeyle kaplattıktan sonra vajinasına da dövme yaptıran kadın, açıklamalarda bulundu. Dövmesinin videosunu paylaşan kadının açıklamaları için sizleri içeriğimize alalım.👇

Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/real-life...
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Dövme birçoğumuz için tutku haline gelmişken bazıları için artık yaşam tarzına bürünmüş durumda.

Dövme birçoğumuz için tutku haline gelmişken bazıları için artık yaşam tarzına bürünmüş durumda.

Günümüzde, tüm vücudu dövmelerle kaplı kişilerle sıkça karşılaşıyoruz.

Günümüzde, tüm vücudu dövmelerle kaplı kişilerle sıkça karşılaşıyoruz.

Onlardan bir tanesi de kendisini İngiltere'deki en çok dövmeli kadın olarak tanımlayan Becky Holt oldu.

Onlardan bir tanesi de kendisini İngiltere'deki en çok dövmeli kadın olarak tanımlayan Becky Holt oldu.

79 bin Instagram takipçisine sahip 35 yaşındaki Becky Holt, vücudunun yüzde 95'ini dövmeyle kaplatmış ve dövmeleri için 35 bin sterlin harcamış.

Kendisi, geçtiğimiz süreçte vajinasına da dövme yaptırdı ve o anları ölümsüzleştirdi.

Kendisi, geçtiğimiz süreçte vajinasına da dövme yaptırdı ve o anları ölümsüzleştirdi.

Holt, son açıklamasında bu anların dövme sanatçısının kız arkadaşı videoya çekmiş.👇

Holt, son açıklamasında bu anların dövme sanatçısının kız arkadaşı videoya çekmiş.👇
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Becky, 6 binden fazla beğeni alan videonun açıklaması olarak "En tartışmalı dövmemin doğum günü kutlu olsun. Evet, dövme yaptırdığımı düşündüğünüz şey. Evet, gerçekten bu dövmeyi yaptırıyorum ve çamaşır da bu dövmeyi yaptırırken sahip olmaya çalıştığım mütevazılığı korumak için. Evet, gerçekten acıyor!" dedi.

Becky, 6 binden fazla beğeni alan videonun açıklaması olarak "En tartışmalı dövmemin doğum günü kutlu olsun. Evet, dövme yaptırdığımı düşündüğünüz şey. Evet, gerçekten bu dövmeyi yaptırıyorum ve çamaşır da bu dövmeyi yaptırırken sahip olmaya çalıştığım mütevazılığı korumak için. Evet, gerçekten acıyor!" dedi.

Becky, dövmesinin iyileşmesinin uzun sürdüğünü de belirterek cinsel ilişkilerini etkilediğini ekledi.

Becky, dövmesinin iyileşmesinin uzun sürdüğünü de belirterek cinsel ilişkilerini etkilediğini ekledi.

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