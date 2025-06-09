Sırf Intro’su İçin Tekrar Tekrar Dinlediğimiz 13 Şarkı
Bazı şarkılar vardır ki, bugüne kadar hiç dinlememiş olsanız bile intro'sunu bir yerlerde mutlaka duymuşsunuzdur. İşte daha vokal girmeden kalbimize giren o efsane açılışlar... 👇
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1. Metallica - Nothing Else Matters
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2. Britney Spears - Toxic
3. The White Stripes - Seven Nation Army
4. The Weeknd - Blinding Lights
5. Dire Straits - Money For Nothing
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6. Nirvana - Smells Like Teen Spirit
7. Lady Gaga - Poker Face
8. Red Hot Chili Peppers - Can’t Stop
9. Coldplay - Clocks
10. Arctic Monkeys - Do I Wanna Know?
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11. Michael Jackson - Billie Jean
12. Tame Impala - Let It Happen
13. Adele - Hello
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