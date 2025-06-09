onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Sırf Intro’su İçin Tekrar Tekrar Dinlediğimiz 13 Şarkı

etiket Sırf Intro’su İçin Tekrar Tekrar Dinlediğimiz 13 Şarkı

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
09.06.2025 - 20:18

Bazı şarkılar vardır ki, bugüne kadar hiç dinlememiş olsanız bile intro'sunu bir yerlerde mutlaka duymuşsunuzdur. İşte daha vokal girmeden kalbimize giren o efsane açılışlar... 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Metallica - Nothing Else Matters

2. Britney Spears - Toxic

3. The White Stripes - Seven Nation Army

4. The Weeknd - Blinding Lights

5. Dire Straits - Money For Nothing

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Nirvana - Smells Like Teen Spirit

7. Lady Gaga - Poker Face

8. Red Hot Chili Peppers - Can’t Stop

9. Coldplay - Clocks

10. Arctic Monkeys - Do I Wanna Know?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Michael Jackson - Billie Jean

12. Tame Impala - Let It Happen

13. Adele - Hello

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın