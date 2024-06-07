Sinemalarda Bu Hafta: Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç'ten Gözcüler'e 11 Film Vizyonda!

Küçük bir kasaba gizemli ve sıradan olmayan bir ormanla çevrilidir. Burada sihir dolu başka bir dünya vardır. Bir gün Beyaz, cadının lanetlenmiş elmasını çalar ve cadıya dönüşmeye başlar. Arkadaşları onu düştüğü durumdan kurtarmak için bir plan yapar.

Yönetmen: Şiar Zaim

Oyuncular: Nihat Demirel, Birgül Akyar Demirel, Alper Kemal Alp