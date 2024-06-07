Sinemalarda Bu Hafta: Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç'ten Gözcüler'e 11 Film Vizyonda!
Sinemalarda Bu Hafta: Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç'ten Gözcüler'e 11 Film Vizyonda!
Merhabalar. Haziran ayının ilk haftasında aksiyondan korkuya pek çok dikkat çeken film vizyona girdi. Gelin bu hafta vizyona giren filmlere hep birlikte bakalım.
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1. Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç
2. Adak
3. Gözcüler
4. 3. Gece Habis
5. Hit Man
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6. Combat Wombat
7. An
8. Sihirli Ormana Yolculuk
9. Miller'ın Favorisi
10. Haikyu!! The Dumpster Battle
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11. Teorem
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