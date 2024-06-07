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Sinemalarda Bu Hafta: Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç'ten Gözcüler'e 11 Film Vizyonda!

Sinemalarda Bu Hafta: Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç'ten Gözcüler'e 11 Film Vizyonda!

Sinema film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
07.06.2024 - 10:00

Merhabalar. Haziran ayının ilk haftasında aksiyondan korkuya pek çok dikkat çeken film vizyona girdi. Gelin bu hafta vizyona giren filmlere hep birlikte bakalım.

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1. Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç

1. Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç

Eski başkomiserleri yolsuzluğa karışınca iki Miami polis memuru onun adını temize çıkarmak için çalışmak zorunda kalır.

Yönetmenler: Adil El Arbi, Bilall Fallah

Oyuncular: Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens

2. Adak

2. Adak

Kayıpla mücadele eden bir aile, kendilerini, onları içeriden yok etmeye çalışan kadim bir şeytanın insafına kalmış halde bulur.

Yönetmen: Oliver Park

Oyuncular: Nick Blood, Emily Wiseman, Paul Kaye

3. Gözcüler

3. Gözcüler

Genç bir sanatçı, Batı İrlanda'da geniş bir ormanda mahsur kalır ve burada sığınacak bir yer bulduktan sonra, her gece gizemli yaratıklar tarafından takip edilen üç yabancının yanında sıkışıp kalır.

Yönetmen: Ishana Shyamalan

Oyuncular: Dakota Fanning, Georgina Campbell, Olwen Fouéré

4. 3. Gece Habis

4. 3. Gece Habis

Defne ve ailesi, yaşadıkları depremin ardından İstanbul’a yerleşirler. Evde ilk iki geceyi korkuyla geçiren Defne, 3. gecenin sabahında üzerinde musallat olduğunu öğrenir. O gece Defne için artık cehennemdir.

Yönetmen: Anastasiya Budakva

Oyuncular: Bahar Tutkum Ertok, Elif Özçelik, Jale Ak

5. Hit Man

5. Hit Man

Şehrin polis teşkilatında ek iş yapan bir profesör, bir nevi kiralık katil olarak çalışırken, kendisini, hizmetlerinden yararlanan bir kadına ilgi duyduğunda tehlikeli ve şüpheli bir duruma düşürür.

Yönetmen: Richard Linklater

Oyuncular: Glen Powell, Adria Arjona, Retta

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6. Combat Wombat

6. Combat Wombat

Wonder Woman'a dönüşen bir wombat olan Maggie Diggins, çaylak bir süper kahraman şeker planörünü bir felaketten kurtardıktan sonra istemeden şehrin süper kahramanı olur.

Yönetmen: Ricard Cussó

Oyuncular: Deborah Mailman, Ed Oxenbould, Frank Woodley

7. An

7. An

Nöroloji uzmanı olan Doktor Çağrı epilepsi hastalığını iyileştirmek için çalışmalar yapmak üzere bir şirketten fon alır. Araştırmalarında nöbet geçiren hastalarının mekan odaklı zaman kırılması yaşadığını keşfeder.

Yönetmen: Mustafa Uğur Yağcıoğlu

Oyuncular: Anıl Altınöz, Tuğba Dokuzlar, Zeynep Anıl

8. Sihirli Ormana Yolculuk

8. Sihirli Ormana Yolculuk

Küçük bir kasaba gizemli ve sıradan olmayan bir ormanla çevrilidir. Burada sihir dolu başka bir dünya vardır. Bir gün Beyaz, cadının lanetlenmiş elmasını çalar ve cadıya dönüşmeye başlar. Arkadaşları onu düştüğü durumdan kurtarmak için bir plan yapar.

Yönetmen: Şiar Zaim

Oyuncular: Nihat Demirel, Birgül Akyar Demirel, Alper Kemal Alp

9. Miller'ın Favorisi

9. Miller'ın Favorisi

Yaratıcı yazma ödevi, yazarlığa küsmüş bir öğretmen ile yetenekli öğrencisi arasında karmaşık sonuçlar doğurur.

Yönetmen: Jade Halley Bartlett

Oyuncular: Martin Freeman, Jenna Ortega, Bashir Salahuddin

10. Haikyu!! The Dumpster Battle

10. Haikyu!! The Dumpster Battle

Güçlü bir deplasmana rağmen Karasuno Lisesi voleybol takımı, Miyagi vilayetindeki Harutaka turnuvasının ön turunu geçerek üçüncü tura yükselir.

Yönetmen: Susumu Mitsunaka

Oyuncular: Ayumu Murase, Kaito Ishikawa, Yûki Kaji

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11. Teorem

11. Teorem

Cem başarılı bir motosiklet yarışçısıdır. Eşi Özlem ve oğlu Efe ile mutlu bir hayat sürerken bir anda hayatları mahvolur. Eve gittiğinde kimseyi bulamayan Cem geceyi sokakta geçirir. Eşi ise onu tanımıyordur ve başka bir adamla el eledir.

Yönetmen: Erman Er

Oyuncular: Gencer Güvercin, Sadi Celil Cengiz, Ayhan Taş

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