Sınav Stresine İyi Gelen Sakinleştirici Şarkılar

'Ben bu stresi nereye bırakabilirim acaba?' diyenler için…

Şöyle bir şey var: Sınav zamanı geldi mi, hepimizin içi cızır cızır oluyor. Ne yesek midemizi bulandırıyor, ne okusak kafamız almıyor. Bir de üzerine “panik yapma” diyenler var ya, tam o anda sinir krizi eşiğindeyiz zaten. Ama dur, biraz nefes al. Çünkü bazen çözüm, kitabın içinde değil, kulaklığın ucundadır. Evet evet, yanlış duymadın.

Gel beraber dinleyelim, kafa dağıtalım, biraz nefeslenelim. 🍃