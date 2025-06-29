Sınav Stresine İyi Gelen Sakinleştirici Şarkılar
'Ben bu stresi nereye bırakabilirim acaba?' diyenler için…
Şöyle bir şey var: Sınav zamanı geldi mi, hepimizin içi cızır cızır oluyor. Ne yesek midemizi bulandırıyor, ne okusak kafamız almıyor. Bir de üzerine “panik yapma” diyenler var ya, tam o anda sinir krizi eşiğindeyiz zaten. Ama dur, biraz nefes al. Çünkü bazen çözüm, kitabın içinde değil, kulaklığın ucundadır. Evet evet, yanlış duymadın.
Gel beraber dinleyelim, kafa dağıtalım, biraz nefeslenelim. 🍃
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1. Yiruma – River Flows in You
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2. Lo-fi Beats
3. Joep Beving – Sleeping Lotus
4. Ben Howard – Old Pine
5. Norah Jones – Come Away With Me
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6. Tom Rosenthal – Go Solo
7. Olafur Arnalds – Near Light
8. Edis – Martılar (Akustik)
9. Vega - Bu Sabahların Bir Anlamı Olmalı
10. Redd - Bir Yol Bulursun
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11. AURORA – Runaway
12. Damien Rice – The Blower’s Daughter
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