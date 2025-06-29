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Sınav Stresine İyi Gelen Sakinleştirici Şarkılar

etiket Sınav Stresine İyi Gelen Sakinleştirici Şarkılar

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
30.06.2025 - 00:14

'Ben bu stresi nereye bırakabilirim acaba?' diyenler için…

Şöyle bir şey var: Sınav zamanı geldi mi, hepimizin içi cızır cızır oluyor. Ne yesek midemizi bulandırıyor, ne okusak kafamız almıyor. Bir de üzerine “panik yapma” diyenler var ya, tam o anda sinir krizi eşiğindeyiz zaten. Ama dur, biraz nefes al. Çünkü bazen çözüm, kitabın içinde değil, kulaklığın ucundadır. Evet evet, yanlış duymadın. 

Gel beraber dinleyelim, kafa dağıtalım, biraz nefeslenelim. 🍃

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1. Yiruma – River Flows in You

2. Lo-fi Beats

3. Joep Beving – Sleeping Lotus

4. Ben Howard – Old Pine

5. Norah Jones – Come Away With Me

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6. Tom Rosenthal – Go Solo

7. Olafur Arnalds – Near Light

8. Edis – Martılar (Akustik)

9. Vega - Bu Sabahların Bir Anlamı Olmalı

10. Redd - Bir Yol Bulursun

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11. AURORA – Runaway

12. Damien Rice – The Blower’s Daughter

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sabrina
sabrina
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