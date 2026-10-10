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Sınav Haftasında Hangi Karaktere Dönüşüyorsun?

etiket Sınav Haftasında Hangi Karaktere Dönüşüyorsun?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Editörü
10.10.2026 - 12:01
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Sınav haftasının ayak sesleri duyulmaya başlandı bile! Sabahlayan, stres yapan ve sınav sonrası plan yapanlardan birisin, biliyoruz. Yalnız değilsin.

Sen sınav haftası nasıl bir karaktere dönüşüyorsun? Merak ettik ve bunun için bir test hazırladık!

Not: Onedio ailesi olarak sınavlarında başarılar dileriz! ❤️

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1. İlk sorumuz: Sınav haftası geldi çattı. Çalışma masanın şu anki durumu bunlardan hangisine benziyor?

2. Ayılman için kahve şart ama yine de fazla içme. Sınav haftasında ne kadar tüketiyorsun?

3. Sınavdan önceki gece konular yetişmediği için hiç uyumadan sabahladığın oluyor mu?

4. Diyelim ki çalışman gereken yüz sayfalık koca bir not var. Bu devasa yığınla nasıl başa çıkıyorsun?

5. Devam edelim! Kütüphaneye gidip ders çalışmak senin için ne ifade ediyor?

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6. Şimdi de şunu soralım: Sınav esnasında gözetmen tam başında dikildiğinde içinden neler geçiyor?

7. Sınav çıkışı meşhur kalabalığın arasına karıştın. Herkes hararetle cevapları tartışıyor. Kafandan neler geçiyor o esnada?

8. Çalışmaya başlamadan önce masayı temizleyip evi toparlama ve hatta gidip ilgisiz bir işe girişme ihtiyacı hisseder misin?

Sınavları hep son dakikaya bırakıp stresi iliklerine kadar hissediyorsun.

Sınav haftası senin için tam bir hayatta kalma mücadelesine dönüşüyor. Konuları önceden planlayıp çalışmak yerine her şeyi son güne yığıyorsun. Geceleri uykusuz kalıp kahveyle ayakta durmaya çalışırken bir yandan da konuların yetişmeyeceği paniğiyle boğuşuyorsun. Masa başında geçirdiğin o son saatler genellikle küçük çaplı krizlerle geçiyor. Sınav anında yaşadığın gerginlik yüzünden bazen bildiklerini bile unutabiliyorsun. Sınav bittiği an tek istediğin şey günlerce sürecek derin bir uykuya dalmak oluyor.

Planlı çalışmadan ve düzeninden asla taviz vermiyorsun.

Senin için sınav haftası kaotik bir dönem değil tamamen yönetilebilir bir süreç. Haftalar öncesinden ders notlarını hazırlıyor konuları günlere bölüyorsun. Asla uykusuz kalmıyor ve beslenmene dikkat ederek verimini en üst düzeyde tutuyorsun. Sınav esnasında gözetmen yanına gelse bile dikkatini dağıtmadan kağıdına odaklanabiliyorsun. Çevrendeki o panik havası sana hiç bulaşmıyor çünkü sen ne yaptığını çok iyi biliyorsun. Sınavdan çıktığında ise hemen kaç net yapacağının hesabını kuruyorsun.

Derslerden çok işin sosyal kısmıyla ilgilenip süreci gayet rahat atlatıyorsun.

Sınav haftasının o gergin ve boğucu havası senin yanından bile geçemiyor. Senin için kütüphaneye gitmek saatlerce kitaplara gömülmekten çok arkadaşlarınla kantinde sohbet edip sosyalleşmek anlamına geliyor. Ders çalışırken arkadaşlarınla ortak çalışma seansları düzenleyerek işi eğlenceli hale getirmeyi tercih ediyorsun. Birkaç sayfa not okuduktan sonra içini kaplayan o öz güven sayesinde asla strese girmiyorsun. Sınav bittiğinde geçmişi geride bırakıp hemen dışarıda kutlama yapmaya odaklanıyorsun.

Masaya oturmamak için sürekli bahaneler üretiyor ve ders çalışmayı hep erteliyorsun.

Senin sınav haftasındaki en büyük savaşın derslerle değil kendi erteleme huyunla geçiyor. Masaya oturmamak için birdenbire odanı temizlemeye karar veriyor veya telefonunda saatlerce vakit kaybediyorsun. Uzun notlar gözünü korkuttuğu için sadece yüzeysel bir okuma yapıp işi şansa bırakıyorsun. Sınav esnasında genellikle kağıda uzun uzun bakıp mucizevi bir ilhamın gelmesini bekliyorsun. Bütün bu süreç bittiğinde ise yarım bıraktığın dizilere dönerek o çok özlediğin rahatlığa hemen kavuşuyorsun.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Editörü
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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