Sınav Haftasında Hangi Karaktere Dönüşüyorsun?

Senin için sınav haftası kaotik bir dönem değil tamamen yönetilebilir bir süreç. Haftalar öncesinden ders notlarını hazırlıyor konuları günlere bölüyorsun. Asla uykusuz kalmıyor ve beslenmene dikkat ederek verimini en üst düzeyde tutuyorsun. Sınav esnasında gözetmen yanına gelse bile dikkatini dağıtmadan kağıdına odaklanabiliyorsun. Çevrendeki o panik havası sana hiç bulaşmıyor çünkü sen ne yaptığını çok iyi biliyorsun. Sınavdan çıktığında ise hemen kaç net yapacağının hesabını kuruyorsun.