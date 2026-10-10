Sınav Haftasında Hangi Karaktere Dönüşüyorsun?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sınav haftasının ayak sesleri duyulmaya başlandı bile! Sabahlayan, stres yapan ve sınav sonrası plan yapanlardan birisin, biliyoruz. Yalnız değilsin.
Sen sınav haftası nasıl bir karaktere dönüşüyorsun? Merak ettik ve bunun için bir test hazırladık!
Not: Onedio ailesi olarak sınavlarında başarılar dileriz! ❤️
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İlk sorumuz: Sınav haftası geldi çattı. Çalışma masanın şu anki durumu bunlardan hangisine benziyor?
2. Ayılman için kahve şart ama yine de fazla içme. Sınav haftasında ne kadar tüketiyorsun?
3. Sınavdan önceki gece konular yetişmediği için hiç uyumadan sabahladığın oluyor mu?
4. Diyelim ki çalışman gereken yüz sayfalık koca bir not var. Bu devasa yığınla nasıl başa çıkıyorsun?
5. Devam edelim! Kütüphaneye gidip ders çalışmak senin için ne ifade ediyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Şimdi de şunu soralım: Sınav esnasında gözetmen tam başında dikildiğinde içinden neler geçiyor?
7. Sınav çıkışı meşhur kalabalığın arasına karıştın. Herkes hararetle cevapları tartışıyor. Kafandan neler geçiyor o esnada?
8. Çalışmaya başlamadan önce masayı temizleyip evi toparlama ve hatta gidip ilgisiz bir işe girişme ihtiyacı hisseder misin?
Sınavları hep son dakikaya bırakıp stresi iliklerine kadar hissediyorsun.
Planlı çalışmadan ve düzeninden asla taviz vermiyorsun.
Derslerden çok işin sosyal kısmıyla ilgilenip süreci gayet rahat atlatıyorsun.
Masaya oturmamak için sürekli bahaneler üretiyor ve ders çalışmayı hep erteliyorsun.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın