Sinan Ateş Soruşturmasında Sürpriz Gelişme: Soruşturma Savcısı 2 Aylık Rapor Alarak İzne Çıktı

Sinan Ateş soruşturmasında sürpriz ‘izin’ tartışmalara neden oldu. Ankara'da bir yıl önce öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturma 'iddianame yazım aşamasına' gelmişken, yeni bir savcı krizi yaşandı. Soruşturma savcısı Ayhan Ay, sürpriz bir şekilde 2 ay sağlık raporu alarak izne çıktı.

İşte DWTürkçe’den Alican Uludağ’un haberinin detayları…