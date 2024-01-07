Sinan Ateş Soruşturmasında Sürpriz Gelişme: Soruşturma Savcısı 2 Aylık Rapor Alarak İzne Çıktı
Sinan Ateş Soruşturmasında Sürpriz Gelişme: Soruşturma Savcısı 2 Aylık Rapor Alarak İzne Çıktı
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Sinan Ateş soruşturmasında sürpriz ‘izin’ tartışmalara neden oldu. Ankara'da bir yıl önce öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturma 'iddianame yazım aşamasına' gelmişken, yeni bir savcı krizi yaşandı. Soruşturma savcısı Ayhan Ay, sürpriz bir şekilde 2 ay sağlık raporu alarak izne çıktı.
İşte DWTürkçe’den Alican Uludağ’un haberinin detayları…
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Ankara’nın Çukurambar ilçesinde 30 Aralık 2022’de öldürülen Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada 22 şüpheli tutuklanmıştı. Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ile eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın tutuklanmasını sağlayan Başsavcı Vekili Durdu Özer, bu süreçte "siyasi baskılar" sonucunda dosyadan alınmıştı.
Soruşturma, Eylül 2023'te Ankara Başsavcı Vekili Ahmet Altun’un koordinatörlüğünde yeniden savcı Ayhan Ay'a verilmişti. Savcı Ayhan Ay, soruşturmaya kaldığı yerden devam ediyordu. Hatta cinayet öncesinde Sinan Ateş'e ait adres ve konum bilgilerini paylaşan cinayet büroda görevli komiser M.E.A. bu süreçte tutuklandı.
Soruşturma, iddianame yazım aşamasına geldi. Ayhan Ay, bu süreçte dosyada şüpheli olan ve Tolgahan Demirbaş'a Sinan Ateş'in adresini ve konum bilgilerini öğrenme talimatı vermekle suçlanan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın hukuki durumunu değerlendirecekti.
Ancak savcı Ayhan Ay, 2023 Aralık ayı sonunda sürpriz bir şekilde izne çıktı. Ay'ın geçen hafta ise iki aylık rapor aldığı öğrenildi. Bu durum, Mart ayına kadar Ay'ın izinde olacağı anlamına geliyor. Böylece Sinan Ateş cinayeti iddianamesinin 31 Mart yerel seçimleri öncesinde tamamlanması zora girdi.
Adliye kulislerinde, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde iddianamenin yazımının AKP ve MHP arasında krize neden olacağı gerekçesiyle istenmediği, bu nedenle Ayhan Ay'a izne çıkmasının söylendiği konuşuluyor.
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Soruşturma dosyası ise Başsavcı Vekili Ahmet Altun'a devredildi. Bu sırada ise tutuklu şüpheli avukat Serdar Öktem'in tahliye talebinde bulunduğu öğrenildi. Başsavcı Vekili Ahmet Altun'un bu talebi pazartesi günü (yarın) savcılık görüşüyle sulh ceza hakimliğine göndermesi bekleniyor.
Ahmet Altun'un soruşturmaya koordinatör olarak atanmasının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ile Ankara'da görüştüğü ortaya çıkmıştı. Bu görüşmede Yönter'in Altun'a "Yargıtay üyeliği karşılığında Serdar Öktem'in tahliyesini istediği" iddia edilmişti. Yönter bu iddiayı yalanlamış ancak Ahmet Altun sessiz kalmıştı.
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