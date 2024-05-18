Sinan Ateş’in Eşi Ayşe Ateş: “Beni de Öldürmek İçin Hazırlık Yapmaya Başladılar”
Sinan Ateş’in Eşi Ayşe Ateş: “Beni de Öldürmek İçin Hazırlık Yapmaya Başladılar”
Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, eşinin öldüren grubunda kendisini de öldürmek için plan yaptığını söyledi. Ateş, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ise olayla ilgili hiçbir ilgisinin bulunmadığını sözlerine ekledi.
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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybetmişti.
Suikastın tetikçisi olduğu belirtilen Eray Özyağcı ile Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve avukat Serdar Öktem ile 3 polisin de aralarında bulunduğu tutuklu 22 kişi, 1 Temmuz saat 09.00'da hakim karşısına çıkacak.
Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, Fatih Altaylı’nın yayına konuk olarak çok önemli açıklamalarda bulundu.
“Eşim özel kalemi Murat Çelik'i aradı. 'Beni öldürecekler, tehdit ediyorlar' diye aramıştı. Çelik, 'Git seni abin kurtarsın' dedi.”
“Abiden kastı, İsmet Büyükataman. 12 yıl onun danışmanlığını yaptı. 'Evladım' derdi, abi-kardeşten ziyade baba-oğul ilişkisi vardı aralarında. Ama gördük ki, oturduğu koltuk her şeyin önündeymiş"
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"Sinan Ateş FETÖ'cü, hırsız vs. suçlamalarda bulundular, hakaret ettiler. Bunlar daha sonra tehditlere dönüştü. Şimdi geriye dönüp baktığımda görüyorum ki, o zamandan Sinan'ı öldürmeye karar vermişler ve bunun alt yapısını hazırlamışlar"
“Kapılar arkasında Ayşe Ateş cinayeti planlanıyor. Konuşulmaya başlanmış. İçişleri Bakanlığı’na koruma başvurusunda bulundum. Ayşe Ateş'i de öldürecekler haberiniz olsun”
“Bütün MHP biliyordu ama Devlet Bahçeli'ye doğru aktarılmadı. Şöyle iddialar vardı 'Devlet Bahçeli'yi koruyor mu kolluyor mu' diye. Hayır Devlet Bahçeli kimseyi öldürtmez. Bu Devlet Bahçeli'nin tarzı değildir. Cinayet emrini Bahçeli'nin verdiğine, beni buna kimse ikna edemez. Ancak bu cinayetin işleneceğini herkes biliyordu. Yanlarında bu cinayetin organizasyonu yapılırken, seslerini çıkarmadılar. Ne için? Koltuklarının bekası için. Şimdi o koltukları alsınlar başlarına çalsınlar'
Ayşe Ateş'in açıklaması 👇
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Öyleyse Bahçeli neden Ülkü Ocakları genel başkanlığını yapmış bir adamın cinayete kurban gitmesini kınamamıştır? Taziyede bulunmamıştır?