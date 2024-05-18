Sinan Ateş’in Eşi Ayşe Ateş: “Beni de Öldürmek İçin Hazırlık Yapmaya Başladılar”

Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, eşinin öldüren grubunda kendisini de öldürmek için plan yaptığını söyledi. Ateş, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ise olayla ilgili hiçbir ilgisinin bulunmadığını sözlerine ekledi.