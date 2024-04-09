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Şimşek, Pişman Olanlara Bir Çağrı Daha Yaptı: "Denetim Öncesi Son Çağrı"

Şimşek, Pişman Olanlara Bir Çağrı Daha Yaptı: "Denetim Öncesi Son Çağrı"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
09.04.2024 - 14:16

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira öncelikli olma üzere gelir elde edip beyanname vermeyenlere son bir çağrıda bulundu.

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Bakan Şimşek, bankalar, tapu ve nüfus idareleri başta olmak üzere çok sayıda kurumdan elde edilen bilgilerle hazırlanarak tespit edilen yaklaşık 1,5 milyon konutta fiili denetim çalışması başlatıldığını belirtti.

Bakan Şimşek, bankalar, tapu ve nüfus idareleri başta olmak üzere çok sayıda kurumdan elde edilen bilgilerle hazırlanarak tespit edilen yaklaşık 1,5 milyon konutta fiili denetim çalışması başlatıldığını belirtti.

Şimşek, bildirilmeyen konutlar üzerinden Dijital Vergi Dairesi üzerinden 'Kira Bildirim Formu' ile kiracıların konut ve iş yerleri bilgilerini hızlı ve kolay şekilde iletmelerine imkan tanındığını hatırlattı.

Gelir İdaresi Başkanlığı, beyan döneminin sona ermesi sonrası beyanname vermeyen mükelleflerin tespit edildiğini belirten Şimşek, haklarında cezai işlem yapılacağını, ancak Vergi Usul Kanunu'nun pişmanlık hükümlerinden yararlanarak beyanname verebileceklerini de hatırlattı.

Gelir İdaresi Başkanlığı, beyan döneminin sona ermesi sonrası beyanname vermeyen mükelleflerin tespit edildiğini belirten Şimşek, haklarında cezai işlem yapılacağını, ancak Vergi Usul Kanunu'nun pişmanlık hükümlerinden yararlanarak beyanname verebileceklerini de hatırlattı.

'Pişmanlıkla beyanname verildiğinde ceza kesilmiyor' diyen Şimşek, kayıt dışılığı azaltmak ve rekabet ortamını iyileştirmek için hamlelerinin süreceğini de söyledi.

Şimşek, AA muhabirine verdiği bilgileri sosyal medya hesabından da yineleyerek "Kayıtdışı kalanlara denetim öncesi son çağrı" diye de hatırlattı.

Şimşek, AA muhabirine verdiği bilgileri sosyal medya hesabından da yineleyerek "Kayıtdışı kalanlara denetim öncesi son çağrı" diye de hatırlattı.
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