MYK Kulisi! Bakan Mehmet Şimşek'ten "Emekliye Neden Zam Yapılmadı?" Sorusuna Yanıt!
MYK Kulisi! Bakan Mehmet Şimşek'ten "Emekliye Neden Zam Yapılmadı?" Sorusuna Yanıt!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, seçim öncesi emekliye neden zam yapılmadığıyla ilgili soruya 'Bunu yapmak için Türkiye’nin yurtdışından yüzde 50’den fazla faizle borçlanması gerekecekti' dediği iddia ediliyor.
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31 Mart yerel seçimleri, AK Parti açısından oldukça ağır kayıplara neden oldu. 2019 yerel seçiminde Türkiye genelinde oyların yüzde 44,33’ünü alan AK Parti’nin 2024 seçimindeki toplam oy oranı 35,48’e düştü.
Seçim sonrası alınan bu mağlubiyette en düşük emekli maaşının 10 bin lira seviyesinde bırakılması; bu nedenle AK Parti'ye ciddi anlamda bir küskün emekli seçmen profilinin ortaya çıkarılmasının etkili olduğu iddia edildi.
Konunun seçim sonuçlarının değerlendirildiği AK Parti MYK'sında da gündeme geldiği ve ekonominin patronu Mehmet Şimşek'e neden emekliye zam verilmediği sorusunun yöneltildiği öğrenildi.
Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın aktardığına göre, Mehmet Şimşek söz konusu soruyu şöyle yanıtladı: 👇
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