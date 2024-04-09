MYK Kulisi! Bakan Mehmet Şimşek'ten "Emekliye Neden Zam Yapılmadı?" Sorusuna Yanıt!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, seçim öncesi emekliye neden zam yapılmadığıyla ilgili soruya 'Bunu yapmak için Türkiye’nin yurtdışından yüzde 50’den fazla faizle borçlanması gerekecekti' dediği iddia ediliyor.