Mehmet Şimşek, Kamuda Muslukları Kapadı: "Tek Kuruş Yok!"
Mehmet Şimşek, Kamuda Muslukları Kapadı: "Tek Kuruş Yok!"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf için 'start' verdi. Bütçe dışı ödeneklere 'tek kuruş yok.'
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Yerel seçimler sonrası yeniden gözlerin döndüğü ekonomide, seçimin faturası "emekliler ve hayat pahalılığı" üzerinden kesilirken, seçim öncesi emeklilere yönelik imkânların zorlanması başta olmak üzere yapılanlar, kamuda tasarrufu gündeme getirmişti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu konuda geri adım atmadığı da konuşulmuştu.
Şimşek, seçimlerin ardından 4 yıl seçimsiz dönemden bahsederek söylemleriyle kemer sıkma politikalarının da sinyalini vermişti.
Şimşek, kamuda tasarrufa da hız verdi.
Yüzde 60-70’i ve fazlası tamamlanan yatırımlara ödenek verileceği öğrenilirken, yatırımlarda da vadelerin uzayacağı belirtildi.
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Yeni kamu binası alınmasına "kesinlikle izin verilmeyeceği" belirtilirken, personel odalarının kalabalıklaşacağı, araç tasarrufuna yönelik, yeni alınacak araçların TOGG olacağı belirtildi.
Toplantılar, seminerler ve konferanslar, kurumların kendi binalarında yapılacak. Yurt dışındaki katılım zorunlu toplantılarda personel sınırı olacak.
Kamu İhale Yasası da değişecek.
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