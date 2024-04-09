Mehmet Şimşek, Kamuda Muslukları Kapadı: "Tek Kuruş Yok!"

Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın iddialarına göre, kamuya yönelik, 'Bir kuruş bütçe dışı ödenek verilmiyor, verilmeyecek. Her kurum ve bakanlıklar ile belediyeler bütçelerinde öngörülen sınırların dışına çıkamayacak. Kimse ek ödenek için bana gelmesin' dediği iddia edildi.