Simone Biles: Kusursuzluk Baskısı Altında İnsan Kalabilmek

Çağın Altuğ - Onedio Üyesi
30.03.2026 - 10:43

Modern spor dünyası artık yalnızca kas gücü, teknik beceri ve madalya sayılarıyla açıklanamıyor. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri de Simone Biles. Onun hikâyesi, sadece bir jimnastikçinin zirveye yürüyüşü değil; aynı zamanda insan zihninin, baskıyla mücadelenin ve “kusursuz olmak zorunda olmamanın” hikâyesi. Bugün Biles’i konuşmak, aslında sporun ne olduğuna dair ezberleri yeniden sorgulamak anlamına geliyor.

Simone Biles, çocuk yaşta jimnastiğe başladığında kimse onun spor tarihini değiştirecek bir figüre dönüşeceğini tahmin etmiyordu.

ABD’de koruyucu aile sistemi içinde büyüyen Biles, enerjisini ve yeteneğini yönlendirebileceği bir alan olarak jimnastiği keşfetti. Çok kısa sürede olağanüstü bir denge, güç ve koordinasyon sergileyerek dikkat çekti. Onu diğer sporculardan ayıran sadece teknik kapasitesi değil, aynı zamanda risk almaktan çekinmeyen cesur tarzıydı. Zamanla kendi adını taşıyan hareketler geliştirecek kadar sınırları zorladı.

Başarıları ise sayılarla anlatıldığında bile etkileyici: Dünya Şampiyonaları’nda kazandığı çok sayıda altın madalya ve olimpiyat sahnesinde elde ettiği zaferler, onu jimnastik tarihinin en dominant isimlerinden biri haline getirdi. Özellikle 2016 Rio Olimpiyatları, onun küresel bir süperstara dönüştüğü an oldu. Rio’da kazandığı altın madalyalarla sadece ABD’nin değil, tüm dünyanın dikkatini üzerine çekti. Ancak spor dünyası onu sadece kazandıklarıyla değil, kaybettikleri ve vazgeçtikleriyle de tanıyacaktı.

2020 Tokyo Olimpiyatları ise Biles’in kariyerinde bir dönüm noktası oldu.

Herkes ondan yine kusursuz performans beklerken, o yarışmalardan çekilme kararı aldı. Sebep fiziksel bir sakatlık değil, zihinsel sağlığıydı. “Twisties” olarak bilinen, havadayken yön duygusunu kaybetme durumu, onun için ciddi bir risk oluşturuyordu. Bu karar, spor tarihinde nadir görülen bir cesaret örneğiydi. Çünkü elit spor kültürü yıllarca “acıya rağmen devam et” anlayışı üzerine kuruluydu.

Biles’in bu kararı, dünya çapında bir tartışma başlattı. Kimileri onu eleştirdi, kimileri ise bir dönüm noktası olarak gördü. Ancak gerçek şu ki, Biles o gün sadece bir yarışmadan çekilmedi; sporun zihinsel boyutunu görünür kıldı. Daha önce Naomi Osaka gibi isimlerin de gündeme getirdiği mental sağlık meselesi, onunla birlikte ana akım spor tartışmasının merkezine yerleşti.

Biles’in kariyerinden çıkarılabilecek önemli dersler de var. Öncelikle, yetenek kadar doğru yönlendirme ve disiplinin belirleyici olduğu açıkça görülüyor. Erken yaşta keşfedilen potansiyel, doğru antrenman ve sabırla dünya çapında başarıya dönüşebiliyor. İkinci olarak, başarı ne kadar büyük olursa olsun insanın sınırları olduğu gerçeği değişmiyor; zihinsel sağlık, fiziksel performans kadar kritik bir unsur. Ayrıca Biles’in kariyeri, dış beklentilerle değil, bireysel farkındalıkla hareket etmenin uzun vadede daha sürdürülebilir olduğunu gösteriyor. Son olarak, başarının yalnızca kazanmakla değil, doğru zamanda geri çekilmeyi bilmekle de ilgili olduğunu hatırlatıyor.

Bugün Simone Biles’e baktığımızda, onu sadece kazandığı madalyalarla değerlendirmek eksik kalır.

O, sporun “insanüstü” olmak zorunda olmadığını hatırlatan bir figür. Belki de en büyük başarısı, mükemmel görünmenin ötesine geçip kırılganlığını kabul edebilmesidir. Çünkü bazen gerçek güç, devam etmekte değil; durmayı bilmekte saklıdır.

Sonuç olarak Simone Biles’in hikâyesi, sporun yalnızca bir rekabet alanı değil, aynı zamanda bir insanlık sahnesi olduğunu gösteriyor. Onun bıraktığı en büyük miras, genç sporculara “her şeyden önce kendin önemlisin” diyebilmesi. Ve belki de bu yüzden, bazı zaferler altın madalyalardan çok daha ağır gelir.

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

