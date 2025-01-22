Şimdiki Nesle "Siz Neler Dinliyormuşsunuz Ya!" Dedirtecek 12 Şarkı!
Şimdiki Nesle "Siz Neler Dinliyormuşsunuz Ya!" Dedirtecek 12 Şarkı!
Bazı şarkılar vardır ki dönemin ruhunu öyle bir yakalar ki yıllar sonra bile dinleyen herkesin ağzından aynı şaşkın cümle çıkar: 'Siz neler dinliyormuşsunuz ya!' İşte o unutulmaz melodilerden oluşan bir listeyle karşındayız. Hazırsan, geçmişe doğru müzik dolu bir yolculuğa çıkıyoruz!
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1. Gözlerinin Yeşilini Özledim (Seda Tripkolic)
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2. İrem-Hayalet Sevgilim
3. Gökçe Kırgız Kalbime Gömerim O Zaman
4. Hatalar Yaptım Kötü Biriyim
5. Diyar Pala - Anla
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6. Norm Ender - Çıktık Yine Yollara
7. Hayata Küstüm - Cash Flow
8. Grup Koridor - Senin O Gözlerin varya
9. Ayça - Yıkılıyo (Official Video)
10. Öykü Gürman & Berk Gürman - Evlerinin Önü Boyalı Direk
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11. Babutsa - Yanayım Yanayım (Official Video)
12. Kolera - Sen Nasıl Bir İnsansın
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