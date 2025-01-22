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Şimdiki Nesle "Siz Neler Dinliyormuşsunuz Ya!" Dedirtecek 12 Şarkı!

etiket Şimdiki Nesle "Siz Neler Dinliyormuşsunuz Ya!" Dedirtecek 12 Şarkı!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
22.01.2025 - 23:04

Bazı şarkılar vardır ki dönemin ruhunu öyle bir yakalar ki yıllar sonra bile dinleyen herkesin ağzından aynı şaşkın cümle çıkar: 'Siz neler dinliyormuşsunuz ya!' İşte o unutulmaz melodilerden oluşan bir listeyle karşındayız. Hazırsan, geçmişe doğru müzik dolu bir yolculuğa çıkıyoruz!

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1. Gözlerinin Yeşilini Özledim (Seda Tripkolic)

2. İrem-Hayalet Sevgilim

3. Gökçe Kırgız Kalbime Gömerim O Zaman

4. Hatalar Yaptım Kötü Biriyim

5. Diyar Pala - Anla

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6. Norm Ender - Çıktık Yine Yollara

7. Hayata Küstüm - Cash Flow

8. Grup Koridor - Senin O Gözlerin varya

9. Ayça - Yıkılıyo (Official Video)

10. Öykü Gürman & Berk Gürman - Evlerinin Önü Boyalı Direk

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11. Babutsa - Yanayım Yanayım (Official Video)

12. Kolera - Sen Nasıl Bir İnsansın

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Ecivicivokke
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