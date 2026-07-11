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Silinmeden Yetişin: 4-11 Temmuz'da Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Silinmeden Yetişin: 4-11 Temmuz'da Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.07.2026 - 11:59
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Hemen hemen her gün sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerimizin hızına asla yetişemiyoruz! Kimisi sık sık gönderi paylaşırken, kimisi profilini hikayelerle dolduruyor... Kimisi arada bir Instagram'a uğrarken, kimileri 'Günaydın'ını Instagram'dan sunuyor...   

Fakat 24 saatlik bu hikayeler bir çırpıda siliniyor ve çoğu zaman da gözden çok şey kaçıyor 👀 Buyurun, sizler için derlediğimiz, silinse de yetişebileceğiniz o hikayelere beraber göz atalım!

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Tarkan

Tarkan

Tarkan, gün batımında denizin keyfini çıkardığı bu kareyi takipçileriyle paylaştı. İskele merdivenine yaslanarak verdiği poz ve gün batımının oluşturduğu manzara, yaz sezonunun tadını çıkardığını gösterdi.

Özge Özacar

Özge Özacar

Özge Özacar, Kızılcık Şerbeti'ndeki arkadaş grubuyla çekilen samimi bir fotoğrafı 'Dostlar' notuyla hikayesine taşıdı. Neşeli kare, oyuncunun yakın çevresiyle geçirdiği keyifli akşamdan bir anı yansıttı.

Simge

Simge

Simge Sağın, plajda dinlenirken çekilen romantik karesini paylaştı. Şarkıcının sevgilisiyle verdiği samimi poz, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Mert Yazıcıoğlu

Mert Yazıcıoğlu

Mert Yazıcıoğlu, yurt dışı seyahatinden bir kareyi hikayesinde yayınladı. Tarihi sokaklarda çekilen selfie, oyuncunun tatiline devam ettiğini gösterdi.

Merve Dinçkol

Merve Dinçkol

Doğuma sayılı günler kala ilk bebeklerini kucaklarına almak için heyecanla bekleyen Merve Dinçkol ile Feyyaz Şerifoğlu, romantik pozlarıyla bir kez daha gündeme geldi. Ünlü sunucu, eşiyle gerçekleştirdiği hamilelik fotoğraf çekiminden yeni kareleri sosyal medya hesabında paylaşırken, siyah beyaz karelerde çiftin mutluluğu ve heyecanı dikkat çekti.

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Hadise

Hadise

Hadise, Spotify Türkiye günlük listesinde ilk üç sıranın kadın sanatçılara ait olduğunu gösteren paylaşımı hikayesine taşıdı. Şarkıcı, başarıyı alkış emojileriyle kutladı.

Şükrü Özyıldız

Şükrü Özyıldız

Şükrü Özyıldız, aynadan çektiği spor sonrası karesini takipçileriyle paylaştı. Fit görünümü ve kaslı fiziği kısa sürede dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya, İtalya tatilinden yeni bir selfie paylaştı. Oyuncu, 'Bunun sebebi İtalya'nın güzelliği mi yoksa harika şarapları mı hala emin değilim.' notuyla tatiline dair keyifli bir paylaşım yaptı.

Doğukan Güngör

Doğukan Güngör

Doğukan Güngör, otomobilinde çektiği selfieyi hikayesinde yayınladı. Oyuncunun verdiği kilolar dikkat çekti.

Nazlı Sabancı

Nazlı Sabancı

Nazlı Sabancı, hamilelik sürecinden yeni bir kare paylaştı. '3rd trimester' notunu düşen Sabancı, Cannes'dan yaptığı paylaşımıyla doğuma sayılı haftalar kaldığını da gösterdi.

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Aslı Enver

Aslı Enver

Aslı Enver, Merve Dizdar'ın kızının doğum günü kutlamasından renkli görüntüleri hikayesine taşıdı. Oyuncu, aileye iyi dileklerini ilettiği paylaşımına kalp emojileri ekledi.

Hande Erçel

Hande Erçel

Hande Erçel, kırmızı tonlarındaki iddialı tasarımıyla verdiği pozu hikayesinde paylaştı. Oyuncunun şık kombini kısa sürede beğeni topladı.

Gökhan Türkmen

Gökhan Türkmen

Türkmen, arkadaş grubuyla eğlenceli anlardan oluşan kolajı hikayesinde yayınladı. Birbirinden komik mimiklerin yer aldığı paylaşım, gecenin eğlenceli atmosferini gözler önüne serdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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