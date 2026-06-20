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Silinmeden Yetişin: 13-20 Haziran'da Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Silinmeden Yetişin: 13-20 Haziran'da Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.06.2026 - 13:08
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Hemen hemen her gün sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerimizin hızına asla yetişemiyoruz! Kimisi sık sık gönderi paylaşırken, kimisi profilini hikayelerle dolduruyor... Kimisi arada bir Instagram'a uğrarken, kimileri 'Günaydın'ını Instagram'dan sunuyor...   

Fakat 24 saatlik bu hikayeler bir çırpıda siliniyor ve çoğu zaman da gözden çok şey kaçıyor 👀 Buyurun, sizler için derlediğimiz, silinse de yetişebileceğiniz o hikayelere beraber göz atalım!

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Hande Erçel

Hande Erçel

Hande Erçel, doğal güzelliğini öne çıkardığı kareleriyle dikkat çekti. Güneşin vurduğu yüzü, dağınık saçlarıyla oldukça doğal görünen oyuncu, tatil modunun tadını çıkardığını gösterdi.

Yasemin Ergene

Yasemin Ergene

Yasemin Ergene, kız arkadaş grubuyla verdiği ayna pozunu paylaştı. Samimi ve eğlenceli karede ekip arkadaşlarıyla birlikte objektife poz veren Ergene'nin enerjisi dikkat çekti.

Eda Taşpınar

Eda Taşpınar

Eda Taşpınar, her zamanki sağlıklı yaşam rutininden bir kesit paylaştı. Kayısı, peynir ve baldan oluşan sade kahvaltısıyla dikkat çeken sosyetik isim, fit yaşam tarzından ödün vermediğini bir kez daha gösterdi.

Çağla Şıkel

Çağla Şıkel

Çağla Şıkel, oğlu ve eski eşiyle katıldığı özel davetten aile pozunu yayınladı. Şık kombinleriyle dikkat çeken üçlü, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Özellikle Çağla Şıkel'in zarif siyah-beyaz elbisesi ve yıllara meydan okuyan görüntüsü takipçilerinden tam not aldı.

Kerem Bürsin

Kerem Bürsin

Kerem Bürsin, spor salonundan paylaştığı aynadan çekilmiş fotoğrafıyla adeta kas şovu yaptı. Düzenli antrenmanlarının sonuçlarını gözler önüne seren oyuncunun fit görüntüsü kısa sürede gündem olurken, özellikle karın kasları ve atletik fiziği dikkat çekti.

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Hayal Köseoğlu

Hayal Köseoğlu

Hayal Köseoğlu, romantik düğün karesini takipçileriyle paylaştı. Pembe tonlarının hakim olduğu karede partneriyle öpüşürken görüntülenen oyuncu, mutluluğunu gözler önüne serdi.

Uraz Kaygılaroğlu

Uraz Kaygılaroğlu

Uraz Kaygılaroğlu, kızının mezuniyet gününden aile fotoğrafını paylaşarak duygusal anlar yaşattı. Eski eşiyle ve kızıyla verdiği kareye eklenen 'mezun bir kız, mezuniyet ana babası' notu dikkat çekti.

Büşra Pekin

Büşra Pekin

Büşra Pekin, yüz yogası sonrası çektiği yakın plan kareyi paylaşarak doğal halini takipçilerine gösterdi. Makyajsız görüntüsü ve sade tarzıyla dikkat çeken oyuncu, bakım rutininden bir kesit paylaştı.

Cemre Baysel

Cemre Baysel

Cemre Baysel, hastane odasından yaptığı paylaşımla hayranlarını endişelendirdi. Serum takılı eliyle verdiği karede moralini yüksek tutmaya çalıştığı görülen oyuncu, damar yolu üzerindeki renkli çıkartmalarla da dikkat çekti.

Melis Sezen

Melis Sezen

Melis Sezen, kristal berraklığındaki denizin kıyısında çekilen tatil pozuyla yaz sezonunu açtığını gösterdi. Şezlongda güneşlenirken verdiği pozda oldukça keyifli görünen oyuncu, 'Sea angel' notuyla paylaşımını süsledi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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