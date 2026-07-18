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Silinmeden Yetişin: 12-18 Temmuz'da Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Silinmeden Yetişin: 12-18 Temmuz'da Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.07.2026 - 13:23
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Hemen hemen her gün sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerimizin hızına asla yetişemiyoruz! Kimisi sık sık gönderi paylaşırken, kimisi profilini hikayelerle dolduruyor... Kimisi arada bir Instagram'a uğrarken, kimileri 'Günaydın'ını Instagram'dan sunuyor...   

Fakat 24 saatlik bu hikayeler bir çırpıda siliniyor ve çoğu zaman da gözden çok şey kaçıyor 👀 Buyurun, sizler için derlediğimiz, silinse de yetişebileceğiniz o hikayelere beraber göz atalım!

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Birce Akalay

Birce Akalay

Ünlü oyuncu Birce Akalay, yoğun çalışma temposuna kısa bir mola verdi. Sahilden paylaştığı karede güneşin ve denizin tadını çıkaran Akalay yazın keyfini çıkardı.

Barış Arduç

Barış Arduç

Oyuncu Barış Arduç, siyah beyaz bir kareyle yaz keyfini takipçileriyle paylaştı. Deniz kenarında arazi aracına uzanarak verdiği pozuna yalnızca bir gül emojisi ekleyen oyuncu, paylaşımıyla dikkat çekti.

Berk Atan

Berk Atan

Berk Atan, direksiyon başından yaptığı paylaşımla takipçilerini güldürdü. Üstsüz şekilde araç kullanırken çekilen görüntüsüne 'Yoo terlemedim' notunu düşen oyuncu, yaz sıcaklarına esprili bir göndermede bulundu.

Danla Bilic

Danla Bilic

Geçirdiği ameliyatın ardından tedavi süreci devam eden Danla Bilic, hastaneden yeni bir paylaşım yaptı. Maske takarak hastane bahçesinde oturan fenomen, 'Kantini teftişe çıktım' notuyla sağlık durumunun iyiye gittiğinin sinyalini verirken, mizahi üslubunu da korudu.

Deniz Baysal

Deniz Baysal

Başarılı oyuncu Deniz Baysal, sevimli köpeğiyle geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaştı.

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Murat Boz

Murat Boz

Murat Boz, otomobilde çektiği yeni karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Güneş gözlükleriyle verdiği pozuna yalnızca emoji ekleyen şarkıcının tarzı dikkat çekti.

Sinan Akçıl

Sinan Akçıl

Sinan Akçıl, yeni gözlüğünü takipçilerine esprili bir dille tanıttı. 'Adamsın süslü burjuva. (Gözlük 0.75 no panic)🌹' notunu paylaşan şarkıcı, yeni tarzıyla sosyal medyada ilgi gördü.

Mert Yazıcıoğlu

Mert Yazıcıoğlu

Mert Yazıcıoğlu, gün batımında çekilen kareyi takipçileriyle paylaştı. Poz veren oyuncu, paylaşımına 'Kederli İspanyol çocuk ve ben' notunu ekleyerek dikkat çekti.

Bergüzar Korel

Bergüzar Korel

Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in günlük alışkanlığını sosyal medya hesabından paylaştı. Termosları göstererek 'Her yere litrelerce sıvı ile gidiyoruz' notunu düşen oyuncu, çiftin günlük rutinini takipçileriyle paylaşırken eğlenceli anlarıyla da yüzleri güldürdü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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