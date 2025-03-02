Silahla Kutlama Yapan Magandalara Ağır Cezalar Geliyor
Silahla Kutlama Yapan Magandalara Ağır Cezalar Geliyor
Düğün, nişan ve asker uğurlamaları toplumda yeri olan önemli günlerden. Ancak bu güzel ve özel günler kimi zaman kendini bilmez magandalar tarafından kana bulanıyor. 'Maganda kurşunu' denilen acı olaylar geri dönülemez kayıplara neden oluyor. Yeni yargı paketinde bu konuya yer ayrıldı. Magandalara caydırıcı önlemler geliyor.
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Yeni yargı paketine dahil edilen konularda düğün, cenaze ve nişan gibi etkinliklerdeki magandalar da dahil edildi.
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10. Yargı Paketi'nde bu tarz suçlar ayrı olarak ele alınacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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