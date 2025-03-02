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Silahla Kutlama Yapan Magandalara Ağır Cezalar Geliyor

Silahla Kutlama Yapan Magandalara Ağır Cezalar Geliyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.03.2025 - 22:04

Düğün, nişan ve asker uğurlamaları toplumda yeri olan önemli günlerden. Ancak bu güzel ve özel günler kimi zaman kendini bilmez magandalar tarafından kana bulanıyor. 'Maganda kurşunu' denilen acı olaylar geri dönülemez kayıplara neden oluyor. Yeni yargı paketinde bu konuya yer ayrıldı. Magandalara caydırıcı önlemler geliyor.

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Yeni yargı paketine dahil edilen konularda düğün, cenaze ve nişan gibi etkinliklerdeki magandalar da dahil edildi.

Yeni yargı paketine dahil edilen konularda düğün, cenaze ve nişan gibi etkinliklerdeki magandalar da dahil edildi.

Eski yasaya göre, 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' maddesi kapsamında havaya ateş edenlere uygulanan 6 ay ila 3 yıl arasında değişen hapis cezası, yeni yargı paketinde yapılan düzenleme ile 1 yıl 6 aydan 10 yıla kadar çıkarılacağı açıklandı.

10. Yargı Paketi'nde bu tarz suçlar ayrı olarak ele alınacak.

10. Yargı Paketi'nde bu tarz suçlar ayrı olarak ele alınacak.

Yeni düzenlemeyle, meskun mahalde silahla ateş etme suçunun cezası 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası olarak yeniden belirlendi. Ayrıca, kurusıkı silah ile yerleşim yerlerinde ateş edenler de 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası alacak. Bu değişiklik, özellikle kamu güvenliğini tehdit eden bu tür eylemleri engellemeyi ve cezalandırmayı amaçlıyor. Böylece, toplumun huzurunu bozan davranışlara karşı daha güçlü bir yaptırım uygulanması hedefleniyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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