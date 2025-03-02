Silahla Kutlama Yapan Magandalara Ağır Cezalar Geliyor

Yeni düzenlemeyle, meskun mahalde silahla ateş etme suçunun cezası 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası olarak yeniden belirlendi. Ayrıca, kurusıkı silah ile yerleşim yerlerinde ateş edenler de 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası alacak. Bu değişiklik, özellikle kamu güvenliğini tehdit eden bu tür eylemleri engellemeyi ve cezalandırmayı amaçlıyor. Böylece, toplumun huzurunu bozan davranışlara karşı daha güçlü bir yaptırım uygulanması hedefleniyor.