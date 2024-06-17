Görüş Bildir
Haberler
TV
Sihirli Annem'in Çilek'i, Dizideki Karakterleri Sevme Derecesine Göre Sıraladı!

Sihirli Annem'in Çilek'i, Dizideki Karakterleri Sevme Derecesine Göre Sıraladı!

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
17.06.2024 - 10:16

Çocukluğumuzun dizisi Sihirli Annem'de Çilek karakterine hayat veren Zeynep Özkaya, TikTok hesabında Sihirli Annem karakterlerini sıraladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Çocukluğumuzun unutulmaz dizisi Sihirli Annem'i muhakkak hatırlarsınız.

Çocukluğumuzun unutulmaz dizisi Sihirli Annem'i muhakkak hatırlarsınız.

2000'lerin başında yayın hayatına başlayan dizi eskimeyen bir efsane haline gelirken, dizide Çilek karakterine hayat veren Zeynep Özkaya'dan çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

2000'lerin başında yayın hayatına başlayan dizi eskimeyen bir efsane haline gelirken, dizide Çilek karakterine hayat veren Zeynep Özkaya'dan çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

TikTok'u aktif olarak kullanan Özkaya, Sihirli Annem karakterlerinin sıralandığı efektle video çekti.

TikTok'u aktif olarak kullanan Özkaya, Sihirli Annem karakterlerinin sıralandığı efektle video çekti.

Her karakteri çok sevdiğininin altını çizen Özkaya'nın o anları kısa sürede viral oldu.

Her karakteri çok sevdiğininin altını çizen Özkaya'nın o anları kısa sürede viral oldu.

İşte o anlar:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın