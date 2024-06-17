Sihirli Annem'in Çilek'i, Dizideki Karakterleri Sevme Derecesine Göre Sıraladı!
Sihirli Annem'in Çilek'i, Dizideki Karakterleri Sevme Derecesine Göre Sıraladı!
Çocukluğumuzun dizisi Sihirli Annem'de Çilek karakterine hayat veren Zeynep Özkaya, TikTok hesabında Sihirli Annem karakterlerini sıraladı.
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Çocukluğumuzun unutulmaz dizisi Sihirli Annem'i muhakkak hatırlarsınız.
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2000'lerin başında yayın hayatına başlayan dizi eskimeyen bir efsane haline gelirken, dizide Çilek karakterine hayat veren Zeynep Özkaya'dan çok konuşulacak bir paylaşım geldi.
TikTok'u aktif olarak kullanan Özkaya, Sihirli Annem karakterlerinin sıralandığı efektle video çekti.
Her karakteri çok sevdiğininin altını çizen Özkaya'nın o anları kısa sürede viral oldu.
İşte o anlar:
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